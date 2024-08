El ataque a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por parte del presidente López Obrador es una “cortina de humo” para no hablar del caso de “El Mayo” Zambada y el pacto criminal de su gobierno con los narcotraficantes, aseveró la excandidata presidencial y senadora, Xóchilt Gálvez.

“Es la caja china, sacan este tema para que no le preguntemos por El Mayo. No que en México no puede pasar nada sin que el Presidente lo sepa. No tienen idea de cómo salió El Mayo del territorio nacional, eso habla de su ineptitud, de su incapacidad o habla de su colusión con los narcos, porque de eso no hay duda, aquí hay pacto criminal”.

En rueda de prensa en el Senado, insistió en que existe un pacto criminal con ellos, por eso la preocupación, está más preocupado porque no se le relacione. Ahí es donde debe estar la UIF. “Es una cortina de humo y la caja china”.

Lee también UIF señala a Mexicanos contra la Corrupción de recibir más de 96 mdp de la Embajada de EU

Dijo que es falso que Mexicanos contra la Corrupción este contra su gobierno, al Presidente no le gusta nada que evidencie la corrupción y excesos en obras como Dos Bocas, el AIFA y el Tren Maya, pero no recuerda que esa organización también exhibió casos en los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón.

“No le gustó que se exhibieron de sus hijos, a su hijo mayor en sus negocios con un alto ejecutivo de Baker Hughes, donde vivió en su casa, lo de Boby y Andy en el Tren Maya”, recordó.

Ante ello, llamó a la próxima presidenta a no concretar la desaparición del INAI y a los empresarios que financian a Mexicanos contra la Corrupción y a los periodistas, a no doblarse ante el acoso y la intimidación de López Obrador.

Lee también Xóchitl Gálvez arremete contra gobierno de AMLO tras dar a conocer que MCCI recibió 96 mdp de EU

















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





maot