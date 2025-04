Desapariciones el delito que no cesa; denuncian falta de políticas de prevención En México no existe una política pública de prevención ni una para que el Estado busque a las víctimas, y no se han construido estrategias para profesionalizar a las policías, señalan especialistas

México no cuenta con políticas públicas encaminadas a la búsqueda de los desaparecidos que, según estimaciones, se registran 30 diariamente, dijo académico de la Ibero. Foto: Archivo EL UNIVERSAL