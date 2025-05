El próximo jueves 8 de mayo, se reunirán los diputados de la Comisión Jurisdiccional, pero no tiene contemplado discutir el desafuero del senador Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, afirmó el diputado Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM), secretario de dicha instancia.

En conferencia de prensa, refirió que el tema no está contemplado en la Orden del Día, contrario a lo que aseguró en días pasados el presidente de la Comisión, Hugo Éric Flores Cervantes (Morena).

“Estamos citados a reunión de la Comisión Jurisdiccional, no la Sección Instructora, para el día jueves 8 del presente mes, no hay ningún tema, como tal, relativo al expediente del senador Alejandro Moreno; esperemos a ver qué es lo que informa el presidente de la propia comisión, quien es el que ha venido informando a medios que abordará el tema del senador Alejandro Moreno, pero hasta ahora, en el orden del día no hay un tema como tal”, dijo.

En el caso del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, explicó que la Comisión Jurisdiccional sigue esperando que la Fiscalía General del Estado de Morelos les envíe una nueva carpeta de investigación en su contra, para reiniciar el proceso de desafuero.

“En cuanto a la fiscalía de Morelos, nosotros seguimos a la espera de que envía el expediente”, dijo Bolaños.

El pasado 25 de marzo, la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero de Blanco, para que fuera investigado por presunto abuso sexual en contra de su media hermana, bajo el argumento de que la fiscalía estatal no aportó las pruebas suficientes.

em/rmlgv