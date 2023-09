Por segundo día consecutivo, el levantamiento de la encuesta de Morena para elegir al coordinador de la defensa de la 4T sufrió retrasos, ya que las boletas no llegaron a su lugar de origen, entre otros inconvenientes registrados.

Los representantes de algunos aspirantes denunciaron que desde las primeras horas de ayer se presentaron en los lugares acordados para iniciar el levantamiento en compañía de la respectiva empresa; sin embargo, los coordinadores de Morena otra vez arribaron horas después y en otros casos ni siquiera llevaron las boletas y el material requerido para el ejercicio.

En redes sociales denuncian que los representantes de la Comisión de Encuestas de Morena no han acudido a levantar los censos, no hay boletas ni urbanas para llevar acabo el ejercicio. En Cancún, por ejemplo, denunciaron que sólo se levantó la encuesta hecha por el partido con apenas 11 boletas, mientras que el resto no pudo realizarse por el mal clima. Ante la desorganización, Carla Espinosa, simpatizante de Marcelo Ebrard Casaubon, viajó de Cancún a Ciudad de México como cadena de custodia para asegurarse de que las urnas llegaran a la empresa donde están resguardadas sin manipulación.

La diputada federal de Morena, Araceli Ocampo Manzanares, informó que en Chilpancingo, Guerrero, desde las 9:00 horas los enlaces de los aspirantes estaban esperando la realización de la encuesta, pero, el encuestador no acudió. Carlos Padilla, simpatizante de Ebrard que buscó ser diputado local, compartió videos donde se observa que un representante del excanciller denuncia que por segundo día acudieron los representantes de las corcholatas y de la casa encuestadora privada, excepto la gente de Morena.

Ante las fallas de logística, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, canceló su participación en la plenaria de la bancada guinda en el Senado, a fin de reunirse con liderazgos para atender este tema.

A fin de evitar que se manipulen los votos, los representantes optan por cubrir las urnas con cinta canela para meterlas en una bolsa transparente y que sean trasladadas a una empresa de seguridad ubicada en la Ciudad de México,

El pasado miércoles por la noche, representantes de uno de los aspirantes denunciaron que estaban sacando las urnas de la bolsa y manipulándolas de forma indebida, contraria a los acuerdos del partido. Además, los coordinadores de Morena presentes en el lugar le impidieron seguir grabando los hechos sin darle más explicaciones.

Ebrard Casaubon expresó su gratitud a los 350 representantes que están participando en el levantamiento de la encuesta de Morena, y afirmó que están luchando por el voto libre de la gente.

En un video compartido por simpatizantes reconoció su esfuerzo porque “a veces toma horas esperar, mucha paciencia. Recuerden que estamos luchando por el libre voto de todo el pueblo de México”, afirmó.

Fernández Noroña ataca a Ebrard

Gerardo Fernández Noroña pidió a Ebrard que deje de chantajear a las corcholatas y a los dirigentes de Morena, pues considera que los señalamientos del excanciller sobre irregularidades en las encuestas son para “tratar de descarrilar” la elección de candidato.

“Hay que saber ganar y hay que saber perder. Asume las consecuencias de tu mala campaña y el resultado; si ganas, yo te apoyaré, pero si no ganas, deja de estarnos chantajeando”, exigió el petista luego de que se enfrascó en una discusión con Martha Lucía Micher al señalar que el exjefe de Gobierno quiere sabotear el proceso interno.

El diputado con licencia por el PT explicó que existen dificultades en el levantamiento de la encuesta como señala Ebrard Casaubon, pero los contendientes están en veda y no deben hacer mención sobre los procedimientos de elección del coordinador de los Comités de Defensa de la 4T para evitar sanciones del INE.

Apuntó que es incomprensible que el equipo del excanciller acuse anomalías en el proceso cuando se acreditó que él utiliza un call center para hacer llamadas a su favor a la zona en donde se levantan encuestas; añadió que el equipo de Ebrard chantajeó al partido durante la elección de la encuestadora.