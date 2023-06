La politóloga Denise Dresser se burló de ella con una imagen como militar, después de que en días pasados causó polémica por la cobertura que realiza de la guerra en Ucrania, y por los señalamientos que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera.

El presidente López Obrador rechazó que la politóloga Denise Dresser represente al Gobierno de México en la cobertura que realiza en territorio ucraniano, ante la guerra con Rusia.

En su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló a la politóloga de utilizar de manera ilegítima una credencial de acreditación para ingresar a las mañaneras, que le fue proporcionada por Comunicación Social de Presidencia.

“Sería el colmo que la señora nos represente”, expresó López Obrador y descartó que se haga alguna acción legal por el uso incorrecto de la acreditación porque sería convertirla en mártir.

AMLO se deslinda de Denise Dresser como “representante” del Gobierno de México" en la cobertura de la guerra en Ucrania. Foto: Captura de pantalla

En el Salón Tesorería, López Obrador mostró la acreditación que se le entregó a Dresser y criticó las fotos que la politóloga compartió con militares de Ucrania.

AMLO critica la foto de Denise Dresser con un militar en Ucrania. Foto: Captura de pantalla

Denise Dresser se burla de ella con foto militar

Tras la polémica por la credencial y la foto con un militar, la analista compartió en redes sociales una imagen de ella como “Zelenska Dresser”.

“Ni modo. Para reír”, escribió la politóloga al compartir una imagen editada de ella con un traje militar.

Denise Dresser le responde a AMLO

Tras ser exhibida en Palacio Nacional, Denise Dresser indicó que es “tan refrescante/inspirador” estar en un país como Ucrania “donde el presidente está concentrado en proteger y mejorar la vida de su pueblo”.

“Donde el gobierno centra su atención en los enemigos reales, y busca unir en vez de dividir”, escribió la columnista en redes sociales.

Por la foto en la que aparece con un militar, la analista hizo alusión al secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval.

“Pequeña, pequeñísima diferencia. Este militar sirve a mandos civiles, no lleva a cabo viajes lujosos usando recursos públicos, no vive en un departamento de 30 millones de pesos, no mata a ucranianos en retenes, no espía a defensores de derechos humanos/periodistas, no recibe adjudicaciones directas ni contratos del presidente, no solapa al narcotráfico, es experto en energías renovables, tiene un doctorado en física, y defiende a su país de una invasión”, señaló.

Previo a ser exhibida en la mañanera, la politóloga precisó que se encontraba en Ucrania “como analista/columnista” y no como representante del gobierno de México.

“Mi identificación en el gafete emitido por las fuerzas armadas ucranianas (para poder viajar por el país) contiene el nombre de “gobierno de México”, solo porque me acreditó como medio para la conferencia mañanera. La invitación, que incluye a otros 6 latinoamericanos, proviene de una OSC ucraniana. Los puntos de vista que emitiré son exclusivamente míos, y no representan a ningún gobierno u organización”, explicó.

