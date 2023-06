La politóloga Denise Dresser compartió a través de redes sociales “lecciones” de las elecciones de este domingo 4 de junio en Estado de México y Coahuila, por lo que fue exhibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

“Ser antiAMLO no basta. La narrativa identitaria/polarizadora del presidente se impone en Edomex, donde gana su candidata a pesar de ser maloliente”, refirió Dresser.

“Pierde el Grupo Atlacomulco pero gana el grupo Texcoco. Una mafia del poder es sustituida por otra. El PT y el Partido Verde cobrarán cada vez más caro su amor. Morena se está convirtiendo en el nuevo partido hegemónico y pavimenta el camino para una elección de Estado en 2024”, agregó la politóloga en sus “lecciones”.

Por las expresiones de Dresser, el presidente López Obrador cuestionó: “¿Qué les parece esto?”.

“Entonces, este es el pensamiento. Así como ella hace recomendaciones a los dirigentes de los partidos del bloque conservador, también ella debería de ser autocrítica, porque este pensamiento no les ayuda, es muy ofensivo, es sentirse superiores, es clasismo, se ofende a la gente, se ofende a millones de mexicanos.

Esto es hasta un presunto delito, puede ser, el tratar así a una persona (...) Esto se pensaba y no es nada más ella, son, lo hemos dicho, millones; desde luego, no dejan de ser minoría. Pero es un modelo de pensamiento, antes existía, siempre ha existido este clasismo, este racismo, estas ínfulas de superioridad, pero no salía, se ocultaba, y ahora por el enojo, ¿no?, está saliendo a flote”, dijo López Obrador al dedicarle a Denise Dresser y a la oposición la canción “Ya Supérame”, de Grupo Firme.

Denise Dresser explica a AMLO uso de “maloliente”

Tras ser exhibida en la mañanera y de que el Presidente le dedicará la canción de Grupo Firme, la politóloga aseguró que López Obrador “ve un adjetivo ofensivo donde solo hay una descripción de comportamientos deleznables, que nada tienen que ver con la clase social”.

“‘Maloliente’ es todo político/política que le quita dinero ilegalmente a los trabajadores donde gobierna (Delfina Gómez). ‘Maloliente’ es quien desvía fondos a través de empresas fantasma (del Mazo). ‘Maloliente’ es quien hace negocios con el narcotráfico (García Luna y compañía). ‘Maloliente’ es quien viola la ley haciendo campaña con recursos públicos (todas las corcholatas)”, escribió Dresser en redes sociales.

“‘Maloliente’ es quien miente y niega el espionaje vía Pegasus (Luis Cresencio Sandoval). ‘Maloliente’ es quien inventa una ‘mentira histórica’ sobre Ayotzinapa (Peña Nieto). ‘Maloliente’ es quien usa el desafuero como arma política para sacar a un adversario de la contienda, y co-gobierna con su esposa (Vicente Fox)”, agregó.

“La lista es larga y explica por qué un país tan majestuoso como México ha sido tan mal gobernado”, expresó la escritora.

Dresser indicó que el presidente López Obrador debería abocarse a “limpiar la casa de todo”, en vez de perder el tiempo “peleándose con enemigos inventados/equivocados”.

Ahora ella le dedica "El Rey", de Vicente Fernández

“Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador me dedica una canción. Con el mismo respeto, le envío una de vuelta, que le cae como anillo al dedo”, dijo Dresser al dedicarle “El Rey”, de Vicente Fernández.

“(…) yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley”, enfatizó.