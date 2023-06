Luego de las elecciones del domingo 4 de junio en el Estado de México, la senadora Lilly Téllez emitió una autocrítica como integrante de la oposición, ante el virtual triunfo de Delfina Gómez, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la senadora de Acción Nacional indicó que el resultado de los comicios en el Estado de México “fue una derrota para millones de mexicanos que sienten que Morena lleva al país al desastre”.

Al mencionar que México vive una crisis general de credibilidad política, la aspirante presidencial para 2024 expresó que “la oposición está en los niveles de aceptación más bajos de la historia”.

“Lejos de estar empatados con Morena, quedamos en un segundo lugar que representa un enorme fracaso”, declaró Téllez.

“Como ya lo he advertido, el voto antiAMLO no es suficiente para ganarle a Morena. Todavía no logramos que los indignados seamos una mayoría electoral, ni los hemos motivado a salir a votar, no los emocionamos con la política. Y si seguimos así, vamos a perder las elecciones del 24. Como dice el clásico: ‘Debemos hacer las cosas distintas para lograr resultados distintos’.

“Hay que convencer, comprometer y combatir con nuevos líderes, limpios, decentes, sin miedo de enfrentarse al gobierno, que no teman a hacer campañas de contraste fuerte, en las que quede claro quién es quién”, dijo la legisladora de Sonora.

La senadora indicó que la votación en el Estado de México confirmó que “el régimen” tiene una base de apoyo clientelar que sí se moviliza.

“Para convencer a los mexicanos de que otro rumbo sí es posible, tenemos que defender todos los valores que el gobierno ataca; la familia, la democracia, la propiedad privada, el orden, la autoridad, la meritocracia, la modernidad y la libertad.

“Urge elegir ya, con las organizaciones civiles, a la persona más competitiva para echar a Morena. La gente quiere ver debates y encuestas para saber qué defendemos cada quien, hay que despertar de la autocomplacencia, no se va a ganar nada en las mesas de negociación política”, expresó Lilly Téllez.

La senadora panista convocó a sumarse a su propuesta: “Podemos ganar y salvar a México de tanta maldita corrupción e incompetencia, sí se puede”.