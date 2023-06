Tras las críticas a la maestra Delfina Gómez (Morena), virtual gobernadora electa del Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó la canción de Grupo Firme "Ya supérame" a sus adversarios y a los conservadores.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo fustigó que sus opositores consideran a la gente menor de edad.

El Mandatario solicitó que se pusiera en la pantalla un mensaje de redes sociales de la académica Denise Dresser, quien calificó como “maloliente” a la maestra Delfina Gómez.

"¿Cómo se llama a la canción esa de Firme? Ya Supérame… ¿la tienes ahí? ponla, les va a ayudar".

La letra de la canción dice:

“¿Qué parte no entiendes Cuando te digo que no?, ¿La N o la O? Tu tiempo se acabó… Te juro que ya no te quiero ver… Si de todos lados ya te bloqueé… No sé cómo sigues pensando… Que me tienes a tus pies… ¡Ya, supérame!”, de escuchó en el Salón Tesorería.

