El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue “muy buena” la designación de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, del general Ricardo Trevilla Trejo, como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, como nuevo secretario de la Secretaría de Marina (Semar).

En su conferencia mañanera de este martes 10 de septiembre, López Obrador afirmó que tiene muy buena opinión sobre el general y el almirante, y aseguró que no intervino en estas dos nuevas designaciones, pues solo corresponde decidir a ella “y decidió muy bien”.

Afirmó que él no se equivocó en haber designado para su gabinete al general Luis Cresencio Sandoval como titular de la Sedena y al almirante José Rafael Ojeda Durán como secretario de la Marina :“Y ella tampoco se va a equivocar”.

“¿Su opinión sobre la designación del general y el almirante?”, se le preguntó.

“Muy buena la opinión”, dijo.

“¿Usted le recomendó alguno de ellos?”, se le cuestionó.

“Ella decidió porque a ella le corresponde, pero decidió muy bien, y son nombramientos claves. No se puede uno equivocar en eso. Yo no me equivoqué con el general Sandoval y con el almirante Ojeda y ella tampoco se va a equivocar porque los dos que se nombraron por el trabajo”, expresó.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó que conoce al general Ricardo Trevilla Trejo, pues como jefe del Estado Mayor de la Sedena siempre estaba presente en las reuniones diarias del gabinete de seguridad.

“Fue jefe del Estado Mayor, desde luego que lo conozco, o sea, estaba todas las mañanas en las reuniones de seguridad porque a las reuniones de seguridad asisten los secretarios de Marina, de Defensa y los responsables de los Estados Mayores como de Marina como de Defensa. Entonces él asistía y en otros informes”, dijo.

“Entonces tengo buena impresión de él, lo escogió bien la presidenta. Lo recuerdo porque encabezó creo que el desfile en 2022. Siempre hay un comandante del desfile y él estuvo”, añadió.

Señaló que también conoce al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, pues fue el director del Corredor Interoceánico, cargo que, indicó, es posible que ya haya sido sustituido tras darse a conocer esta designación por parte de la presidenta electa.

“En el caso de Marina, pues también lo conocí porque es responsable o era creo que ya en estos días ya lo sustituyeron del plan del Istmo. Es el almirante Morales. Sí también lo conocí, no sabía yo que el general Trevilla era de Campeche, pensé que era de aquí, de la Ciudad y sí sabía que el almirante Morales era de Oaxaca, de Zona de Vega, de Oaxaca, no es en la costa, pero está cerca del mar”, dijo.

"Ella decidió porque a ella le corresponde, pero decidió muy bien, y son nombramientos claves, no se puede uno equivocar en eso. Yo no me equivoque con el general Sandoval y el almirante Ojeda", dice AMLO tras los nombramientos de Sheinbaum en la Sedena y Marina.… pic.twitter.com/OxwBB1fgmJ — El Universal (@El_Universal_Mx) September 10, 2024

