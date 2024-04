Este domingo 7 de abril se realizó en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) el primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio.

Entre propuestas, reclamos, acusaciones de corrupción y señalamientos por fallas en la producción del debate, las candidaturas respondieron a preguntas enviadas desde algunos estados.

También las candidatas y el candidato fueron cuestionados sobre no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Respondieron preguntas sobre las poblaciones LGBT+ y personas transgénero.

También lee León Krauze.- ¿Cómo se gana un debate presidencial?

Claudia Sheinbaum

“Los asesinatos de odio a la comunidad trangénero son una problemática a nivel nacional. ¿Qué acciones tomaría su gobierno para asegurar los derechos humanos de las personas trans?”, se le preguntó a la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.

“Lo hicimos en la Ciudad de México, estamos totalmente en contra de cualquier forma de discriminación, inclusive hay que llevarlo al código penal. Vamos a hablar en este caso, también si me lo permiten, porque no solamente estamos hablando de la comunidad trans, sino de todo lo que tiene que ver con discriminación.

“Los gobiernos del pasado se dedicaron a discriminar. Por primera vez hay un gobierno que atiende a los que menos tienen.

“Una persona en Tijuana me dijo: ‘estoy con el Presidente López Obrador, porque por primera vez nos volteó a ver’”, respondió Sheinbaum.

También lee Epigmenio Ibarra vs Germán Martínez; así fue el postdebate con Ciro Gómez Leyva

Jorge Álvarez Máynez

“¿Cuál es su opinión referente a que no todos los estados se permite la adopción homoparental y qué haría al respecto?”, se le preguntó al candidato de Movimiento Ciudadano.

“Yo creo en todos los derechos para todas las personas.

“Cuando fui Diputado Local, también propuse por primera vez el matrimonio igualitario y no le tengo ningún miedo a pronunciarme abiertamente sobre el derecho de las mujeres a no ser encarceladas por una decisión sobre su cuerpo, y también creo que debemos ir progresando, que los derechos no sólo se dan, son progresivos y que se deben de respetar.

“Quiero aprovechar también para hacer una cosa. Las y los estudiantes me han preguntado en todas las universidades el tema de competir con dos mujeres candidatas.

“Yo lo que quiero decir aquí es, sin duda a ellas les costó mucho más que a mí, que a cualquier hombre llegar hasta aquí y me siento profundamente orgulloso, independientemente del partido y de lo que representan”, respondió.

También lee "¡Dale con la silla!": Primer Debate Presidencial 2024 desata ola de memes

Xóchitl Gálvez

“¿Cómo piensa implementar el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGBT+ y habría sanciones para quienes atenten contra la dignidad de estas personas, candidata?”, se le preguntó a la candidata del PAN, PRI y PRD.

“Por supuesto, una de mis iniciativas de ley que no se quiso aprobar, pues es castigar los crímenes de odio, porque en ese sentido, me parece fundamental que hoy las integrantes de la comunidad trans han sido víctimas de crímenes de odio.

“Tenemos que trabajar mucho en la educación para que todas las personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+ puedan desarrollar actividades de educación, de empleo, de diversión en lugares realmente seguros, que no se sientan amenazados, ni intimidados y por supuesto, castigar cuando se dé una situación de violencia contra ellos”, respondió Gálvez.

También lee En el ring, una fue la ruda, la otra la técnica