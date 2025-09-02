Más Información

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Sheinbaum: con EU, cooperación en seguridad, sin subordinación

Sheinbaum: con EU, cooperación en seguridad, sin subordinación

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Nuevos ministros abren las puertas de la Suprema Corte; "para recibir con el corazón y humanidad a quienes exigen justicia": Hugo Aguilar

Nuevos ministros abren las puertas de la Suprema Corte; "para recibir con el corazón y humanidad a quienes exigen justicia": Hugo Aguilar

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega a Diputados informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso de la funcionaria

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega a Diputados informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso de la funcionaria

La vicepresidenta del Senado, Verónica Camino (Morena), le tomó protesta a Gilberto de Guzmán Bátiz, quien será presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero a partir del 1 de noviembre próximo, después de haber obtenido el mayor número de votos en la elección judicial con más de 4 millones de sufragios.

Con esto, la actual presidenta de la Sala Superior del Máximo Tribunal Electoral, Mónica Soto, permanecerá en el cargo todo septiembre y octubre, y después le pasará el mando a De Guzmán Bátiz.

También rindió protesta Claudia Valle Aguilasocho como magistrada de la Sala Superior; ambos permanecerán en el cargo 8 años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses