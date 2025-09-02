La vicepresidenta del Senado, Verónica Camino (Morena), le tomó protesta a Gilberto de Guzmán Bátiz, quien será presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero a partir del 1 de noviembre próximo, después de haber obtenido el mayor número de votos en la elección judicial con más de 4 millones de sufragios.

Con esto, la actual presidenta de la Sala Superior del Máximo Tribunal Electoral, Mónica Soto, permanecerá en el cargo todo septiembre y octubre, y después le pasará el mando a De Guzmán Bátiz.

También rindió protesta Claudia Valle Aguilasocho como magistrada de la Sala Superior; ambos permanecerán en el cargo 8 años.