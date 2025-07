Los líderes de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, y el Senado, Adán Augusto López Hernández, están firmes en sus actuales responsabilidades, afirmaron legisladores del partido.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, expresó su “absoluto respeto y total apoyo” a Monreal Ávila como coordinador del grupo parlamentario del partido en el poder.

Entrevistado en el Senado, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, aseguró que son “puros rumores” las versiones que lo colocan como líder de la bancada a partir del 1 de septiembre próximo, cuando arranca el nuevo periodo ordinario.

Ramírez Cuéllar manifestó su “apoyo y respeto a nuestro coordinador” Monreal Ávila.

“No hay ningún lío. Absoluto respeto y total apoyo”, enfatizó.

En el mismo sentido, senadores morenistas cerraron filas en torno a Adán Augusto López Hernández ante los señalamientos que lo vinculan con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de la organización criminal La Barredora, que opera en Tabasco y Chiapas.

El senador Ignacio Mier Velazco, vicecoordinador de la bancada oficialista, negó que haya planes para que releve a López Hernández en la coordinación de los senadores morenistas.

El legislador por Puebla respaldó el liderazgo de López Hernández al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

“Tenemos un coordinador. Es un coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores”, manifestó.

Y ratificó la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación: “Las voces de nosotros, las diputadas, diputados, las y los senadores de Morena, es respaldar a nuestros coordinadores, que nosotros elegimos”.

“¿Por qué lo están candidateando para el liderazgo de la bancada?”, se le cuestionó.

“Ah, no, no, no. Ya tenemos un coordinador. Es un coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores”, respondió.

Aseguró que los dos coordinadores parlamentarios del partido en el poder están sólidos en sus cargos y cuentan con el apoyo de sus respectivas bancadas, cuyos integrantes los eligieron en su momento para encabezar a las fracciones parlamentarias en San Lázaro y en el Senado.