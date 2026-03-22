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Un juez dictó sentencia de 60 años de prisión en contra de Omar “N”, un exservidor público del sector educativo, quien ejecutó en agravio de una adolescente.

También determinó la suspensión en el ejercicio de la profesión, ordenó la reparación del daño, suspensión de sus , civiles por el tiempo de la pena impuesta y amonestación.

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El monto de la reparación del daño se determinará en la etapa de ejecución de sentencia.

En septiembre de 2015, se inició la averiguación y se efectuó el proceso penal por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), en el que se acreditó la responsabilidad penal de Omar “N” en el delito de , cometido en cinco ocasiones, durante el ejercicio de su encargo como servidor público.

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aov/rmlgv

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