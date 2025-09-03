La presidenta Claudia Sheinbaum negó que México esté gobernado por cárteles, como declaró otra vez el mandatario de Estados Unidos Donald Trump.

En la conferencia mañanera, previo al encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, Sheinbaum Pardo aseguró que “va muy bien el gabinete de seguridad”.

Sobre el comentario de Trump, Sheinbaum Pardo respondió “no es cierto, va muy bien el gabinete de seguridad, está haciendo muy buen trabajo, la verdad, y la coordinación”, enfatizó.

“Nosotros vamos a buscar siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y el entendimiento al que estamos llegando [sobre seguridad] es bueno, porque es en un marco de respeto, entonces vamos a quedarnos ahí”, insistió.

Recientemente, Trump indicó que Sheinbaum es una mujer elegante e increíble, pero rechaza que Estados Unidos envíe al ejército a combatir a los cárteles “porque tiene miedo”.

En entrevista con Daily Caller, un sitio web de noticias de derecha, Trump fue cuestionado el lunes pasado si confiaba en que México asegure su lado de la frontera, “dado que se cree que el gobierno está dirigido por cárteles, o que los cárteles están involucrados”.

“Me agrada mucho la Presidenta. Creo que es una mujer increíble. Es realmente una mujer impresionante en algunos, en ciertos sentidos, muy elegante, hermosa”, respondió al lamentar que “México está dirigido por los cárteles, lo está”, remarcó.

Trump ofreció enviar al ejército a México, pero expuso: “Ella no quiere que lo hagamos”. Cuando la periodista Reagan Reese le preguntó por qué, el mandatario respondió: “Porque tiene mucho miedo”.

Las declaraciones de Trump se dan en el marco de la reunión de este miércoles entre Sheinbaum y Rubio, quienes revisarán temas como migración, seguridad y comercio.

En julio pasado, Trump aseveró que los cárteles mantienen un “tremendo control” sobre México y los políticos: “La realidad es que los cárteles tienen un control muy fuerte de México. Tenemos que hacer algo al respecto. No podemos dejar que eso ocurra”, comentó durante la firma de la Ley contra el Tráfico de Fentanilo.

En abril, tres meses después de asumir la Presidencia de EU por segunda ocasión, dijo que México tiene mucho miedo a los cárteles. “Estoy tratando muy bien con la presidenta, que es una mujer muy buena. La relación es muy buena y queremos ayudarla, ayudar a México, porque no puedes gobernar un país así”, expresó.