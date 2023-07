El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, descartó que Xóchitl Gálvez sea la elegida para la candidatura presidencial por parte de la oposición y aseguró que él será el próximo jefe del Ejecutivo federal.

En entrevista con medios previo a su registro ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México, el legislador dijo que “el dedito del Presidente” no es el que manda en Va por México.

“Aquí el dedito del Presidente se va a la basura, aquí no sirve, aquí somos demócratas, allá es autoritario, él le dio la espalda a la democracia, es un traidor a la democracia y, por tanto, un traidor a México, aquí somos leales a la democracia, leales a México y la que decide es la gente, es el pueblo”, expuso.

Creel Miranda indicó que lo prometido es deuda, pues desde hace varios meses dijo que iba a ser el primero en registrarse: “El día de hoy le decimos adiós a Andrés, bienvenidos los ciudadanos libres que quieren un México mejor, distinto, de construcción y no de destrucción, un México unido y no confrontado, que se reconcilie, que reconstruya sus instituciones, y un México que recupere el Estado de derecho y el orden constitucional”, aseveró.

A pregunta de EL UNIVERSAL sobre las aspiraciones de Xóchitl Gálvez, señaló que “la respeta mucho”, y pidió a ella y al resto de los participantes unidad y una contienda limpia.

“A Xóchitl le tengo reconocimiento, aprecio y es mi amiga, me da mucho gusto que esté participando y le doy la más cordial bienvenida como se la doy a todos los que han tenido a bien inscribirse, los invito a que demostremos que somos mucho mejor que los de enfrente, a que demostremos que nuestro amor a México es superior que nuestros intereses personales, que promovamos la unidad y no la división, que hagamos una contienda limpia y no de patadas debajo de la mesa como lo hacen los de enfrente”, indicó.

Creel Miranda llegó a las 10:10 horas a registrarse ante el comité organizador del Frente Amplio por México. Lo hizo acompañado de su esposa y tras recibir su constancia afirmó: “Vamos a hacer que el día de hoy sea histórico”.

Después de su registro acudió a las dirigencias del PAN, PRI y PRD a notificar, y los líderes lo arroparon y calificaron de estadista.