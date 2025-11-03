Más Información

Ahora, incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Ahora, incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

PRI, PAN y MC piden al gobierno ser “autocrítico” por crisis de inseguridad; exigen justicia por asesinato de Carlos Manzo

PRI, PAN y MC piden al gobierno ser “autocrítico” por crisis de inseguridad; exigen justicia por asesinato de Carlos Manzo

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Guillermo del Toro consiente a sus fans mexicanos; el cineasta repartió fotos, firmas y hasta abrazos

Guillermo del Toro consiente a sus fans mexicanos; el cineasta repartió fotos, firmas y hasta abrazos

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación () informó que al menos 300 trabajadores participarán los días 3, 4 y 6 de noviembre en el Foro de Consulta para la Elaboración del Protocolo de Prevención y Atención de la Violencia de Género, Laboral y Discriminación.

Indicó que será un espacio de mesas de trabajo orientado a promover el debate, el intercambio de saberes y el análisis desde diversas perspectivas.

En un comunicado informó que el objetivo es recopilar opiniones, necesidades y propuestas colectivas sobre la percepción y actuación institucional frente a estas problemáticas, cuyas aportaciones serán clave para la construcción del nuevo protocolo.

Lee también

Al inaugurar el foro, José Hernández Hernández, secretario general de la Presidencia, dijo que la idea de la inclusión hace necesario un protocolo de esta naturaleza, con el fin de garantizar una justicia auténtica y cercana a las personas.

“Todas y todos, tenemos que reeducarnos en nuestro comportamiento y en nuestro actuar cotidiano en esta casa de la justicia”, aseveró.

Por su parte, Cristina Solano Díaz, directora general de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género, expresó que para el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz representa, un reto lograr que todo el personal se sienta partícipe en la construcción de espacios libres de cualquier forma de violencia y discriminación.

Lee también

A la consulta de este 3 de noviembre asistieron servidores públicos que forman parte de la , provenientes de todas las áreas, ponencias y direcciones generales, con una amplia diversidad de perfiles que contribuirán a la construcción del protocolo.

Corte inaugura Foro de Consulta para elaborar protocolos de atención a violencia de género. Foto: Especial
Corte inaugura Foro de Consulta para elaborar protocolos de atención a violencia de género. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]