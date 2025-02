La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó el asunto sobre el presunto doble cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a empresas maquiladoras.

Se trata de una contradicción de criterios entre tribunales que definirá el criterio obligatorio que tendrán los jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) para resolver los juicios pendientes y futuros del tema del retorno virtual del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un esquema que permite a las maquiladoras la importación temporal de mercancías para la elaboración de productos, sin impuesto alguno, con la condición de que no sean comercializados en el mercado nacional.

Sin embargo, se acusa que algunas empresas violan estas reglas vendiendo sus mercancías en México y buscan obtener la devolución indebida del IVA, con el pretexto de que se trata de importaciones temporales.

En sesión de este martes, la ministra Lenia Batres Guadarrama solicitó a la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y a la ministra ponente del caso, Yasmín Esquivel Mossa, retirar el asunto para que se incluya en el mismo un análisis del impacto económico y las repercusiones que tendrá la resolución a nivel nacional e internacional, incluyendo las posibles implicaciones con los tratados de libre comercio suscritos por el Estado mexicano.

“El perjuicio que puede causarse es tal, por ejemplo, en el caso identificado como SEFA 1758/2024, promovido por una empresa (no mencionaré en este momento su nombre) pendiente de resolver en la Segunda Sala, el fisco podría enfrentar una pérdida de trece mil quinientos millones de pesos, incluyendo actualización, multa y recargo. Constituiría, entonces, una condonación ilegal que comprometería la continuidad de políticas públicas y programas sociales en perjuicio de la población más vulnerable del país, si es que así se considerara”, señaló Batres Guadarrama.

Ante ello, la ministra presidenta abrió el debate sobre esta petición, en la que el ministro Alberto Pérez Dayán, se pronunció a favor de posponer el asunto para reflexionar sobre algunos puntos del proyecto que le generaron “profundas dudas”.

En tanto, que los ministros Javier Laynez Potisek y Loretta Ortiz Ahlf se pronunciaron en contra del aplazamiento, al considerar que las razones expuestas por Batres Guadarrama no eran válidas.

“No me refiero a que se pueda aplazar o retirar un asunto, sino las razones, el que se requiera un análisis financiero o presupuestario —señala ella— para tomar una decisión adecuada. Con todo respeto, qué significa eso, entonces, si hay un gran impacto la norma es constitucional, o si el impacto es menor o en otro grado, pues pudiéramos declararla inconstitucional. Con todo respeto, yo nunca compartiría, como juez constitucional, tal decisión, un razonamiento de este tipo”.

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz afirmó que cada día que se atrasan en resolver este asunto se genera incertidumbre jurídica para el país en los mercados financieros.

“Situación en la que México, yo, no quisiera ver a México y más cuando tenemos que dar certeza a los mercados financieros, uno, a las importaciones al país, dos, a las inversiones tanto nacionales como extranjeras, lo que hay que dar es certeza jurídica, certeza jurídica que cada día que nos atrasamos en resolver este proyecto está en vilo porque no podemos, o sea, nosotros tenemos la capacidad suficiente, por eso fuimos nombrados Ministros de la Suprema Corte para resolver este asunto y, en el caso particular, yo, sí tengo la capacidad y la competencia para resolverlo ahorita”, reviró.

Al respecto, la ministra ponente del asunto, Yasmín Esquivel Mossa aceptó que se aplace el asunto por los ministros que dijo, no tenían inconveniente en que se retirara, y no por los argumentos expuestos por su compañera, Lenia Batres Guadarrama.

“Debo señalar que si la mayoría de las Ministras y Ministros apoya el proyecto que yo presentaré, porque voy a analizar estos puntos y piensan que el pago de un solo IVA, implica una evasión fiscal de gran escala o una condonación ilegal a favor de las empresas, tampoco tendría inconveniente en agregar tales calificativos, sin embargo, les adelanto que yo votaré en contra de estos adjetivos porque no es mi estilo dañar la reputación de nadie, mucho menos de las partes”, sostuvo.

