La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobará un exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para vigilar la operación de varias sociedades financieras dedicadas a prestamos ante irregularidades detectadas y la afectación al patrimonio de miles de familias en diversos estados, sobre del norte del país.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó el punto de acuerdo de exhorto a la Condusef a fortalecer la supervisión y verificación sobre las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), en especial en el caso para las medidas que legalmente correspondan para proteger los derechos de las personas afectadas y a informar sobre las reclamaciones recibidas, así como sobre las acciones previstas para prevenir nuevas afectaciones.

Se destaca que son las diversas de las denuncias en Nuevo León en el caso de Préstamos Felices en 15 Minutos, SOFOM E.N.R., conocida como Préstamo Feliz, que dejó de ser un asunto local porque el reclamo que surgió en el Congreso de Nuevo León se convirtió ya en una exigencia formal en el Senado de la República para que las instituciones federales respondan por el daño patrimonial que enfrentan miles de familias.

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En el exhorto promovido por el senador del PVEM, Carlos Humberto Suárez Flores se argumenta que las cifras dan cuenta del impacto social del asunto. De acuerdo con la información difundida públicamente y retomada en el documento, las afectaciones denunciadas en Nuevo León ascenderían a aproximadamente 177 millones de pesos por el incumplimiento en el pago de capital e intereses a inversionistas y acreedores.

A ello se suman señalamientos sobre posibles afectados residentes en Estados Unidos, principalmente personas jubiladas y pensionadas que habrían comprometido los ahorros de años de trabajo, con pérdidas estimadas en montos significativamente mayores.

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La sofom, dedicada al otorgamiento de créditos mediante esquemas de descuento o cargo a cuentas de nómina, fue declarada en concurso mercantil en abril de 2026 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro del expediente 6701/2025-I, procedimiento que abrió una etapa de conciliación de 185 días naturales y que mantiene medidas precautorias sobre los bienes y recursos de la empresa.

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El planteamiento del promovente señala que no se trata únicamente del reclamo ante la justicia del estado, sino de que las instituciones federales garanticen que no se concrete ninguna operación que deje sin esperanza de recuperación a los afectados y que se elimine el riesgo de que un caso de esta naturaleza se repita.

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Asimismo, se exhorta a “la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que encabeza Ángel Cabrera Mendoza, deberá mantenerse atenta al expediente e informar al Congreso sobre las acciones de inspección y vigilancia respecto de la sociedad y de BanFeliz, S.A.P.I. de C.V., el banco vinculado al mismo grupo empresarial, sobre el cual se ha difundido un posible cambio de control a favor de Grupo Klu”.

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