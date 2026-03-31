Cinco integrantes de una banda de secuestradores que operaba en el municipio de Macuspana, Tabasco, recibieron sentencia de hasta 84 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, secuestro agravado, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y portación de arma de fuego sin licencia.

Se trata de la familia integrada por Mario Potenciano Muñoz, Alberto y Manuel Potenciano Arias, así como José Potenciano Pérez y Griselda Pérez Jiménez, quienes fueron detenidos por la extinta Policía Federal en julio de 2015.

Al anunciar su captura, el extitular de la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), Renato Sales Heredia, afirmó que a los sentenciados se les aseguraron diversas armas de fuego y elegían entre sus víctimas a comerciantes, empleados y estudiantes.

Lee también MC destapa al exbasquetbolista Gustavo Ayón para la gubernatura de Nayarit; exatleta acusa “falta de congruencia” en Morena

Posteriormente, tras una serie de procedimientos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que presentó las pruebas suficientes para obtener sentencia condenatoria de 83 años de prisión y multa de 445 mil 135 pesos en contra de José Potenciano Pérez, por los delitos de delincuencia organizada (secuestro), secuestro agravado de dos víctimas y portación de arma de fuego de uso exclusivo.

Mientras que para Mario Potenciano Muñoz, “La Machina”; Alberto Potenciano Arias, “El Chato”; Manuel Potenciano Arias, “Juan Cañas”; y Griselda Pérez Jiménez, pena de 84 años de prisión y multa de 445 mil 135 pesos, por los mismos ilícitos más el de portación de arma de fuego sin licencia.

Griselda Pérez Jiménez quedó presa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16, CPS-Femenil Morelos, mientras que el resto de la banda de secuestradores en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5, en Villa Aldama, Veracruz, y en el Centro Federal de Reinserción Social Número 14 "CPS-Durango", respectivamente, señaló la FGR.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em/apr