Filiberto Frausto Orozco, secretario de la sección 34 de Zacatecas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), declaró que va a llegar la fecha en que tendrán que regresar, pero indicó que aún es incierto el día para levantar el plantón que mantienen en el Centro de la Ciudad de México.

Frausto explicó que su movilización de este jueves, en el que "tomaron" las oficinas de las Afores, es para visibilizar "a quienes lucran" con los Fondos de Ahorros para el Retiro y "amazan grandes fortunas".

"Seguimos con las acciones de protesta (...). No lo sabemos (si nos vamos a retirar), es poco probable que el día de mañana se estuviese recesando nuestro paro nacional, esto tendría que ir a consulta de nuestros compañeros en los estados. Sería improbable que sea mañana", dijo el docente de Zacatecas.

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Maestros de la CNTE protestan en oficinas de las Afores en CDMX en su día 18 de paro nacional (18/06/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Al admitir que maestros y maestras del magisterio disidente ya tienen cansancio, Filiberto Frausto señaló que también hay una "convicción muy firme" y "determinación" para mantenerse en la protesta.

Señaló que "el fin del paro" lo han decretado desde el gobierno desde hace varios días atrás, pero "sin embargo continuamos".

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No descartó que el plantón en la Ciudad de México continúe hasta el próximo 24 de junio, día en que se tiene programado el partido de México contra República Checa en el Estadio de México, y fecha en la que se celebra el cumpleaños de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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CNTE condena agresión contra la CETEG

El líder de la sección de la CNTE de Zacatecas reiteró la condena a la agresión que sufrió la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

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Apuntó que por estos hechos que, aseguró, comenzaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la CETEG decidió retener a los trabajadores.

Suman 18 días de paro nacional de los maestros de la CNTE (18/06/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Segob confía en levantamiento del plantón de la CNTE

"Eso esperamos", dijo el miércoles la titular de la Secretaría Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, para que la CNTE levante su plantón que mantienen en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Esto, luego de sostener ayer otra mesa de diálogo con la CNTE en la Secretaría de Gobernación.

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"¿La CNTE se va entonces del plantón? ¿Eso le prometieron?", se le preguntó a Rodríguez puntualmente, tras emitir un pronunciamiento el secretario de Educación, Mario Delgado, sobre el encuentro con la CNTE.

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Mario Delgado, secretario de Educación; Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, y Martí Batres, director general del ISSSTE, en una reunión con maestros. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

-"Eso esperamos", respondió Rosa Icela Rodríguez.

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-"¿Eso fue a lo que se comprometieron?", se le insistió.

-"Eso fue a lo que esperamos, porque nosotros hasta no ver, no creemos", contestó la titular de la Segob.

El secretario de Educación exhortó al magisterio disidente "a iniciar una nueva etapa de trabajo".

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"Estamos a tiempo de garantizar un cierre de ciclo escolar", agregó el titular de la Secretaría de Educación (SEP) al destacar acuerdos con la Coordinadora y reiterar que la abrogación de la Ley del ISSSTE no va a ser posible "por responsabilidad financiera".

Aseguró Delgado que el gobierno ha actuado con apertura y recalcó que la sociedad mexicana tiene derecho a transitar libremente, ante el día 17 de la huelga nacional de la CNTE con bloqueos y plantones en la capital del país.

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