La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que 272 mil 726 aspirantes concluyeron su registro en la plataforma digital "Mi derecho, mi lugar", lo que representa un avance en el acceso equitativo a la educación media superior en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

En un comunicado, la dependencia aseguró que este mecanismo, del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS), garantiza el acceso universal y equitativo de las y los jóvenes al bachillerato.

La plataforma “Mi derecho, mi lugar”, presentada el 18 de marzo de 2025, ofrece orientación, geolocalización de opciones educativas, videos informativos, instructivos oficiales y un centro de atención para aspirantes.

El proceso contempló cuatro modalidades de participación: acceso directo, con examen (IPN/UNAM), mixta y extemporánea. El registro se mantuvo abierto del 18 de marzo al 15 de abril para las tres primeras modalidades.

La modalidad con mayor participación fue la mixta, con 124 mil 181 registros (45.5 por ciento), seguida de acceso directo con 111 mil 339 (40.9 por ciento) y examen con 37 mil 206 (13.6 por ciento).

"Estas cifras reflejan el éxito del nuevo modelo y el compromiso interinstitucional para garantizar el derecho a la Educación Media Superior en la región", precisó la máxima institución educativa del país.

Agregó que como lo establece la convocatoria oficial, habrá un periodo de registro extemporáneo en agosto de 2025.

Durante el proceso se activaron mecanismos de acompañamiento y orientación para apoyar a estudiantes sin acceso a conectividad o equipo de cómputo en casa.

Estas acciones contaron con el respaldo de los PILARES de la Ciudad de México, los Centros de Atención del Estado de México y el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, además de visitas a planteles de secundaria que facilitaron su incorporación con sus propios equipos tecnológicos.

En el periodo de registro se recibieron 80 solicitudes de apoyo por parte de aspirantes y sus familias para completar su inscripción: la mayoría de los casos se relacionó con omisiones en el procedimiento, como no seleccionar opciones educativas, no realizar el pago para presentar examen en IPN o UNAM, o no consultar los tutoriales disponibles en la plataforma.

Sin embargo, gracias a la implementación de una bitácora electrónica personalizada, que registra paso a paso cada acción realizada, fue posible identificar con precisión las causas de estos errores y atender satisfactoriamente todos los casos dentro del periodo establecido.

Este mecanismo de registro y acompañamiento resultó clave para garantizar la transparencia del proceso y generar confianza entre las y los aspirantes, con el apoyo coordinado de la UNAM, el IPN y la SEP, quienes ofrecieron alternativas incluso fuera del periodo oficial, en beneficio de las y los jóvenes interesados en continuar sus estudios.

