El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las comunidades que se resisten a la presencia de la Guardia Nacional (GN) es porque están protegiendo a grupos de la delincuencia.

En conferencia de prensa matutina y al ser cuestionado sobre el video en redes sociales de mujeres que se identifican como indígenas wixárikas de Jalisco y que piden ayuda al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera alias ‘El Mencho’, para ponerle un alto a ‘El Rojo’, jefe de plaza en sus comunidades.

El jefe del Ejecutivo federal pidió a la población tenerle confianza a la Guardia Nacional.

“La Guardia Nacional es para proteger al pueblo, no está infiltrada por la delincuencia, que le tengan confianza y si no quieren que esté la Guardia es porque están protegiendo a delincuentes, así de claro.

"Y que entiendo que pueden estar siendo presionados y como se establece en la Biblia, no hay que ser temerarios, pero que estén conscientes de que cuando puedan, que no corran riesgos, no se metan, que no necesitan a estos grupos”, dijo.

maot