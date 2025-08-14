Más Información
Un día después de llegar a Estados Unidos, este miércoles comparecieron ante distintas cortes de ese país cinco de los 26 delincuentes entregados por México y todos se declararon no culpables de los delitos que se les imputan.
Los presentados ante distintas cortes estadounidenses son Abigael González Valencia, El Cuini; Jesús Guzmán Castro, El Chuy, El Narizón o Pinocho, operador del Cártel de Sinaloa ligado a Los Mayos; Kevin Gil Acosta, El 200; Martín Zazueta Pérez, Piyi, y Leobardo García Corrales, Leo, del Cártel de Sinaloa.
A los diferentes detenidos se les fijaron diferentes fechas para la realización de sus siguientes audiencias.