Un día después de llegar a Estados Unidos, este miércoles comparecieron ante distintas cortes de ese país cinco de los 26 delincuentes entregados por México y todos se declararon no culpables de los delitos que se les imputan.

Los presentados ante distintas cortes estadounidenses son Abigael González Valencia, El Cuini; Jesús Guzmán Castro, El Chuy, El Narizón o Pinocho, operador del Cártel de Sinaloa ligado a Los Mayos; Kevin Gil Acosta, El 200; Martín Zazueta Pérez, Piyi, y Leobardo García Corrales, Leo, del Cártel de Sinaloa.

A los diferentes detenidos se les fijaron diferentes fechas para la realización de sus siguientes audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.