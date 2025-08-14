Más Información

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo

¿Qué otros bienes EU le ha incautado a Nicolás Maduro?; esta es la lista completa

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”; Myriam Urzúa, titular de SGIRPC, explica riesgos climatológicos en Con los de Casa

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

“A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

Un día después de llegar a Estados Unidos, este miércoles comparecieron ante distintas cortes de ese país cinco de los 26 delincuentes entregados por México y todos se declararon no culpables de los delitos que se les imputan.

Los presentados ante distintas cortes estadounidenses son Abigael González Valencia, El Cuini; Jesús Guzmán Castro, El Chuy, El Narizón o Pinocho, operador del Cártel de Sinaloa ligado a Los Mayos; Kevin Gil Acosta, El 200; Martín Zazueta Pérez, Piyi, y Leobardo García Corrales, Leo, del Cártel de Sinaloa.

A los diferentes detenidos se les fijaron diferentes fechas para la realización de sus siguientes audiencias.

