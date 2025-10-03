Colectivos pro Palestina e integrantes del Global Movement to Gaza México se manifestaron afuera de la embajada de Israel en México, donde exigieron la libertad de los seis connacionales detenidos cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza.

Alrededor de la representación diplomática israelí, en Lomas de Chapultepec, policías de la Ciudad de México montaron un cerco de seguridad con vallas y patrullas de tránsito, ante la protesta de casi 50 personas.

Los manifestantes hicieron un pase de lista de las seis personas mexicanas detenidas en Israel: Arlin Medrano, Ernesto Ledesma, Carlos Pérez Osorio, Sol González, Laura Alejandra Velez Ruiz y Diego Vázquez.

Lee también "No nos detendremos hasta que Palestina sea libre", afirma la flotilla Global Sumud, interceptada por Israel

Policías se han presentes ante protesta pro Palestina en embajada de Israel en México (3/10/2025). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Exigen que México rompa relaciones con Israel

Exigieron además protección a la Flotilla Global Sumud, un alto al genocidio y que el gobierno de México rompa relaciones con Israel.

Previamente entregaron una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Polanco, para impulsar la iniciativa United for Peace, propuesta por el mandatario colombiano Gustavo Petro.

"La ocupación de Israel secuestró a nuestros a nuestros compatriotas y a decenas de activistas en aguas internacionales, esto es un delito (...).

Lee también Jenaro Villamil cuestiona a embajada de Israel tras detención de 6 mexicanos; acusa falta de pruebas sobre su relación con Hamás

Colectivos pro Palestina protestan en embajada de Israel en México por liberación de mexicanos detenidos en Gaza (3/10/2025). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

"Exigimos al gobierno de la Ciudad de México, exigimos a las Naciones Unidas y exigimos a la ocupación de Israel que libere inmediatamente que libere a nuestros compatriotas mexicanos y a todos los activistas de la Flotilla Global Sumud", indicaron.

SRE reporta que detenidos se encuentran bien

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las seis personas detenidas por Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza accedieron a su repatriación voluntaria y se encuentran bien.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que se iniciaron de inmediato las gestiones ante las autoridades de Israel, "para que la repatriación proceda lo antes posible".

"Agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto", destacó la Cancillería.

Lee también Plan de paz para Gaza propuesto por Trump puede causar más opresión a palestinos, advierten expertos de la ONU

Protesta afuera de embajada de Israel en México (3/10/2025). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Además, el embajador de México en Israel Mauricio Escanero, se entrevistó este viernes 3 de octubre con los y las seis connacionales que integraban la Flotilla Global Sumud, en el centro de detención Ktziot.

Agregó que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla también se encuentra bien y la Cancillería mantiene comunicación con ella.

La SRE reiteró que mantiene comunicación permanente con los familiares y reafirmó "su compromiso de velar por la integridad y seguridad de las y los connacionales en todo momento, como lo ha hecho hasta ahora".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc