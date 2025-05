CNTE rechaza propuestas del Gobierno Federal; califican puntos ofrecidos como "pura paja"

Después de la reunión que sostuvo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el Gobierno Federal, la Comisión Nacional Única Negociadora informó que no aceptaron los cinco ejes que les ofrecieron y que los plantearían con las bases.

En su bloqueo de la Avenida Paseo de la Reforma, los integrantes de la Comisión Negociadora de la CNTE destacaron que no aceptaron nada en los diálogos con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, e insistieron en una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum pardo.

También refrendaron su insistencia en que se abrogue la Ley del ISSSTE de 2007. Rechazaron además que tengan la intención de boicotear la elección judicial del próximo 1 de junio, pues “esas elección de por sí nació boicoteada por la poca participación que habrá”.

“Necesitamos que nos den una propuesta nueva realmente, porque los cinco puntos que seguramente van a salir a anunciar no resuelve para nada las demandas justas que tenemos como magisterio movilizado. Por ello compañeras y compañeros, les pedimos que en nuestros espacios de análisis y de reflexión realmente analicemos este documento que en la mayor parte trae pura paja. Sin embargo, dejaremos a las bases que tomen la decisión pertinente”, declararon.

"No es nada nuevo. No resuelven nada. Hablan de que los compañeros pueden elegir regresar al Décimo Transitorio, pero solamente para aquellos compañeros que no firmaron pasarse a cuentas individuales. Es decir, aquellos que ingresaron antes del primero de abril de 2007", agregaron.

También acusaron que el gobierno de la Cuarta Transformación sigue beneficiando a las nueve empresas privadas que tienen el control de los recursos de los trabajadores: “Estas afores que sin poner ni un solo peso se están beneficiando a costa del salario de los trabajadores. No entendemos y no concebimos como este gobierno que se hace llamar del pueblo se olvida de que el magisterio es pueblo y sigue beneficiando y va a seguir beneficiando estas grandes afores a costa de los trabajadores”.

“Hoy nos dieron unas respuestas que van a retomar nuestras bases movilizadas, porque también tenemos procesos en nuestro movimiento (...) Hemos reiterado que esta movilización de la CNTE no es cupular, que nuestras bases son quienes nos mandatan y desde el 15 de mayo aquí seguimos de pie y seguiremos si así lo determinan nuestras bases”, expusieron.

Advirtieron que en la mesa de diálogo dejaron “muy claro” que no van a permitir que se les señale como parte de “la derecha”.

¿Cuáles son los cinco puntos planteados a la CNTE?

Decreto para el congelamiento y disminución progresiva de la edad de jubilación; colectivo interdisciplinario para el estudio de alternativas de los esquemas de seguridad sociales de las y los trabajadores al servicio del Estado; desaparecer la Usicamm para seguir con la ruta del fortalecimiento de los derechos laborales y la función del magisterio como agente de transformación.

También comisiones tripartitas y registro de régimen de jubilación.

