Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acerca del cierre de una eventual mesa de diáogo y le exigieron definir de forma directa si su gobierno ya no está dispuesto a dialogar con el magisterio disidente.

Afirmaron que la interlocución “no está rota” por parte de la organización y reiteraron su disposición a retomar las conversaciones, a pesar de que insistieron en que cualquier acuerdo de fondo debe construirse directamente con la mandataria federal.

En conferencia de prensa, hecha durante el día 16 del paro nacional y del plantón instalado en la Ciudad de México, los dirigentes magisteriales sostuvieron que las movilizaciones continuarán luego de que la Asamblea Nacional Representativa acordó mantener la huelga y las acciones de protesta en la capital del país y en diversas entidades.

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Afirmaron que, pese a las versiones sobre un posible debilitamiento del movimiento, el campamento instalado en el Zócalo capitalino se mantiene y continúa recibiendo relevos de contingentes provenientes de distintos estados. Además de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, mencionaron la participación de docentes de Sonora, Sinaloa, Baja California, Morelos y Yucatán, entre otras entidades.

Durante el encuentro con medios, los dirigentes rechazaron los señalamientos de intransigencia que, aseguraron, se han hecho desde el gobierno federal. Sostuvieron que sus demandas son legítimas y se concentran en la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales para el retiro y la atención de diversas afectaciones laborales que enfrenta el magisterio.

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También negaron responder a intereses políticos o empresariales y rechazaron los señalamientos que los vinculan con grupos de oposición. Afirmaron que las movilizaciones son financiadas por los propios trabajadores de la educación y desafiaron a quienes sostienen lo contrario a presentar pruebas.

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Los representantes magisteriales denunciaron además presuntas presiones administrativas contra docentes que participan en el paro, particularmente en la Ciudad de México.

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Acusaron a autoridades educativas de emitir requerimientos y advertencias relacionadas con posibles descuentos salariales, pese a que, señalaron, funcionarios federales se comprometieron previamente a evitar represalias contra quienes participan en la protesta.

Por su parte, representantes de Guerrero aseguraron que en esa entidad continúan las movilizaciones en distintas regiones y advirtieron que nuevos contingentes podrían trasladarse a la Ciudad de México en los próximos días para reforzar las acciones de protesta.

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La CNTE reiteró que las propuestas presentadas hasta ahora por el gobierno federal son insuficientes para resolver el conflicto y sostuvo que no abandonará la huelga nacional mientras no exista una respuesta favorable a sus demandas centrales. Asimismo, acusó a las autoridades de intentar minimizar y criminalizar el movimiento mediante discursos que buscan desacreditar la protesta magisterial.

También ratificaron su disposición al diálogo, pero insistieron en que éste debe realizarse directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. “La mesa de negociación no está rota de nuestra parte”, afirmaron, al tiempo que demandaron una definición clara del gobierno federal sobre la continuidad o no de las conversaciones.

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