En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a reforzar la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes vinculados a actividades deportivas, al advertir que este ámbito también puede ser utilizado por redes de trata y explotación.

El organismo señaló en un comunicado que las personas tratantes aprovechan distintos espacios de vulnerabilidad para captar víctimas, incluido el interés de jóvenes deportistas por alcanzar reconocimiento, éxito profesional o mejores oportunidades de desarrollo.

Advirtió que existen casos en los que personas que se presentan como agentes, representantes o entrenadores ofrecen supuestas oportunidades de contratación o crecimiento deportivo que pueden derivar en distintas modalidades de explotación relacionadas con la trata de personas.

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De acuerdo con el organismo que dirige Rosario Piedra, estas estrategias de captación pueden propiciar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean alejados gradualmente de sus familias, redes de apoyo y entornos de protección.

Recordó que la trata de personas es un delito que vulnera la dignidad humana y constituye una grave violación a los derechos humanos. Además, subrayó que puede presentarse en diversos contextos, entre ellos la explotación laboral, sexual, la mendicidad forzada, los matrimonios forzados, los entornos digitales, la migración y el ámbito deportivo.

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Destacó que el deporte debe ser un espacio para promover la cultura de paz, la inclusión, el respeto y el desarrollo integral de las personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes.

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Señaló que eventos deportivos de gran escala y el incremento en la movilidad de personas pueden generar condiciones que faciliten la actuación de grupos dedicados a la trata, al aprovechar el aumento en la demanda de bienes y servicios y el flujo masivo de visitantes.

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Ante este escenario, exhortó a las autoridades a fortalecer las acciones de prevención, detección y atención de posibles víctimas, así como a implementar controles más rigurosos en los procesos de reclutamiento y selección de deportistas.

También pidió establecer protocolos de actuación que faciliten la denuncia, identificación y atención de casos relacionados con la trata de personas y la explotación.

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La Comisión subrayó que las actividades deportivas deben contribuir a la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por lo que llamó a las autoridades y a las instituciones deportivas a garantizar espacios seguros y libres de violencia.

“Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de las personas, reduciendo los factores que propician la trata y explotación”, señaló el organismo.

La CNDH reiteró el llamado a fortalecer las medidas de protección para prevenir que el deporte se convierta en un espacio de captación de víctimas de trata de personas.

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