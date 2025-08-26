En un operativo simultáneo en 26 estados de la República mexicana, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cuatro aserraderos clandestinos en los que decomisó más de 135 metros cúbicos de madera, 50.68 toneladas de carbón y 4.865 metros cúbicos de tierra de monte.

La acción, que se llevó a cabo del 21 al 22 de agosto, en un multioperativo coordinado con 496 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y las policías estatales, también puso a disposición de las autoridades competentes a 10 personas que fueron sorprendidas en actividades ilegales, aseguraron 16 vehículos y herramientas usadas para tala ilícita.

De acuerdo con un comunicado de la Profepa, el operativo instaló 59 filtros de revisión al transporte en zonas críticas de 26 estados del país donde se tiene conocimiento o denuncias de dicha actividad.

Las dependencias informaron que, en Michoacán, en las inmediaciones de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, aseguraron ocho camiones que transportaban 74.206 metros cúbicos de madera en rollo y 2 motosierras. Además, 10 personas fueron puestas a disposición de las autoridades y se clausuraron dos aserraderos.

En Hopelchén y El Carmen, en Campeche, se aseguró un tráiler con 23 toneladas de carbón vegetal y un camión con 3 metros cúbicos de cedro rojo en escuadría, especie listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Ambos vehículos se pusieron a disposición de las autoridades.

En la zona de Soto la Marina, en Tamaulipas, se aseguró un tráiler con 26.68 toneladas de carbón, por no acreditar su legal procedencia. Se hizo la puesta a disposición del vehículo ante la FGR y se presentó el peritaje correspondiente.

En el municipio de Zaragoza, en San Luis Potosí, se aseguró un vehículo con 1 tonelada de carbón, por no acreditar su legal procedencia; en Guerrero, en Tecpan de Galeana, se aseguró un camión con 22 metros cúbicos de madera en rollo, por no acreditar su legal procedencia y en Pueblo Nuevo, Durango, se aseguró una camioneta con 3.2 metros cúbicos de madera aserrada de pino y un remolque.

En las inmediaciones de la Área Natural Protegida (ANP) RB Sierra de Manantlán, en Colima, se aseguró un vehículo con 1 metros cúbicos de madera aserrada; en el área de influencia del Parque Nacional Izta-Popo de Puebla, se aseguró un camión con 4.86 metros cúbicos de tierra de monte, por no acreditar su legal procedencia y en Jalisco, en la zona de Atoyac y Gómez Farías, se aseguraron 14.76 metros cúbicos de madera de pino en rollo.

En Chiapas, en el municipio de Jitotol, se detectaron dos aserraderos, en los cuales se impuso como medida de seguridad la clausura, por no acreditar la legal procedencia de la madera y no contar con la autorización para su funcionamiento. Se aseguraron 8.425 metros cúbicos de madera aserrada y 9.356 metros cúbicos de madera en rollo, ambas de pino.

En los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no se detectaron irregularidades en los filtros de revisión al transporte.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr