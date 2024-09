El próximo 1 de octubre, México tendrá por primera vez en la historia a una mujer como titular del Poder Ejecutivo: Claudia Sheinbaum Pardo.

Previo a tomar posesión del cargo, Sheinbaum anunció la creación de diversas dependencias del gobierno que encabezará a partir del 1 de octubre.

“Alimentación para el Bienestar”

El organismo fusionará Diconsa con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y estará bajo el mando de Luisa María Albores, actual titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

"Vamos a fusionar lo que sería Segalmex con Diconsa para hacer una sola unidad, que ya conocen algunos, y otros también se derivan de que son tres unidades, entonces vamos a concentrar en una zona en donde estén todas las tiendas Diconsa, que ya no les vamos a llamar tiendas Diconsa, sino Tiendas del Bienestar", mencionó el pasado 19 de septiembre en conferencia de prensa.

"Ahora se trató de hacer algo, pero no se avanzó mucho, que es vincular a los productores, los pequeños productores agropecuarios, con las tiendas Diconsa, estamos trabajando en ello y va a ser algo muy bueno porque se va a fortalecer el vínculo entre la comercialización y el productor, particularmente para algunos productos como café, frijol, cacao, miel", dijo.

Secretaría de las Mujeres

El pasado 19 de agosto, Sheinbaum Pardo presentó a Citlalli Hernández Mora como próxima titular de la nueva Secretaría de las Mujeres, la cual nace a partir del antiguo Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Durante su presentación, Hernández Mora destacó que la creación de esta secretaría permitirá cumplir con las promesas que Sheinbaum hizo en campaña y refrendó su compromiso a la presidenta electa para desempeñar el cargo.

“Sé del compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum con las mujeres de México, y sé que esta Secretaría de Mujeres del gobierno de México que hoy se anuncia, permitirá que los objetivos que ya ha planteado en campaña se materialicen en una visión de género transversal. Asumo el encargo, doctora, de no dejar a ninguna mujer desamparada frente a la desigualdad, la injusticia y la violencia”, dijo.

Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación

La bióloga e investigadora Rosaura Ruiz Gutiérrez será la encargada de esta nueva dependencia que surge en sustitución del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

La próxima secretaria aseguró que habrá apoyo al talento, pero con austeridad republicana sin desvío de recursos.

"Ahora se nace una Secretaría, se convierte Conahcyt en una Secretaría, y ya veremos las partes presupuestales con la presidenta electa. De todas maneras, se van a cuidar los dineros. Tiene que haber austeridad, por supuesto, una austeridad es una cosa que no haya desvío de recursos, que no haya desperdicio de recursos, no quiere decir que no haya recursos", dijo.

