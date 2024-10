La presidenta Sheinbaum Pardo informó que será el embajador Ken Salazar quien se reúna con el canciller Juan Ramón de la Fuente

No obstante, Sheinbaum Pardo informó que esta semana el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunirá con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para retomar cuestiones de coordinación.

"No tengo pensado reunirnos pronto, en la llamada no se planteó en particular, sino más bien la reunión del embajador (Ken Salazar) con el canciller (Juan Ramón de la Fuente), que se van a reunir esta semana en la Cancillería, y para retomar algunas cuestiones de coordinación importantes", destacó.

En ese sentido, Sheinbaum descartó que la relación con Estados Unidos se haya suspendido, sino más bien fue la visita del embajador al ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador por la acción en Sinaloa en donde nunca se consultó al gobierno de México.

"Fue una acción que todavía hasta ahora no tenemos toda la información de cómo ocurrió esa detención. Entonces va a haber estas reuniones, ¿qué es lo que pasa? Que hoy está la elección en Estados Unidos, entonces nosotros somos muy respetuosos de la elección, por supuesto que la coordinación es con el presidente Biden, y va a seguir esta coordinación. El 5 de noviembre es la elección en Estados Unidos, y luego se lleva su tiempo para la calificación de esa elección, y nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos" dijo.

