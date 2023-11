Luego de que Clara Brugada fuera designada como la precandidata de Morena a la Ciudad de México, el periodista Joaquín López Doriga le cuestionó que obtuviera el lugar por un criterio de "paridad de género".

En una entrevista en Grupo Radio Fórmula el periodista le insistió a la precandidata de Morena a la CDMX que quien ganó el proceso interno del partido fue el exsecretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

- "Usted no pudo ganar la encuesta de Morena, es candidata por la paridad de género ¿Cómo piensa ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios de Morena?" cuestionó López Doriga.

- "Quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia del tema que ganamos por género", indicó la exalcaldesa de Iztapalapa.

Tras la respuesta, López Dóriga le dijo que no merecía ese calificativo: "A mí me puede señalar de misoginia, no me lo merezco, nunca lo he sido". Por lo que Brugada le recordó el comentario que hacía alusión a que no ganó la encuesta y obtuvo la candidatura por el criterio de género que definió el INE".

"Con todo respeto no le permito que me califique de misógino (...) Soy producto de la ocasión de mi madre", le remarcó el periodista.

"La paridad de género no es un acto de generosidad o que los hombres nos regalen candidaturas es un acto de justicia hacía las mujeres", enfatizó Brugada en la conversación.

Al iniciar la entrevista Brugada relató que comenzó su trabajo en la ciudad al decidir mudarse a Iztapalapa, una de las zonas con pobreza extrema en donde fue alcaldesa en dos ocasiones.

"Llevo 40 años trabajando por esta ciudad desde distintas trincheras, desde distintos ámbitos" expuso.

