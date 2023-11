En la más reciente encuesta de Mendoza Blanco & Asociados (meba), la virtual candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de Morena, Clara Brugada, arranca la precampaña con una preferencia de votación de 55.2% y el próximo abanderado del Frente Amplio Opositor, que integran PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, llega con 22.6%.

En la encuesta, levantada el 20 de noviembre, se especifica que el aspirante único de Movimiento Ciudadano a la capital del país, Salomón Chertorivski, inicia con 5.9% de intención de voto.

En el sondeo telefónico que se hizo a mil 63 personas mayores de edad y que declararon contar con credencial de elector vigente de la capital del país se refiere que la exalcaldesa de Iztapalapa tiene una ventaja de 32.6% sobre el alcalde de Benito Juárez con licencia.

Además, 9.3% dijo que no votaría por ninguno de los anteriores y 7.0% dijo que no sabe o no contestó.

Al preguntar a los encuestados si el día de hoy se llevaran a cabo las elecciones para elegir jefa o jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ¿por cuál partido votaría usted?, Morena alcanzó 51.6%, seguido por el PAN, con 17.9%; PRI, con 3.2%, y el PRD, con 0.9%.

Asimismo, 4.4% votaría por MC y 1.0% por el PT, y 0.9% por el Partido Verde. En esta pregunta, 8.0% respondió que no votaría por ninguno y 12.1% dijo que no sabe o no contestó.

Sobre la muestra encuestada, 47.0% dijo ser hombre y 53.0% dijo ser mujer. El mayor rango de edad fue el de los 36 a los 50 años, con 29.5%, y el menor de los 18 a los 19 años, con 3.7%.

Sobre el nivel socioeconómico, 32.8% dijo ser de clase media alta, 38.1%, media, y 29.1% se asume de clase baja. La mayoría reveló que cuenta con redes sociales y un correo electrónico.

Mendoza Blanco & Asociados explica que el margen de error es de +/- 3.7% y el nivel de confianza de la encuesta es de 95% de confianza para la estimación. El marco muestral está constituido por una base de datos de telefonía de la Ciudad de México, correspondiente al Plan Nacional de Numeración del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

