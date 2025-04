Ceci Flores dice que no le interesa reunirse con Rosa Icela Rodríguez; "no queremos mejoralitos, queremos respuestas", comenta La líder del colectivo señaló que los secretarios de Gobernación anteriores no han resuelto nada

Ceci Flores se reunió el 7 de abril del 2025, con la presidenta de Comisión de Gobernación del Senado. En el círculo: Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob. Fotos: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL y captura de pantalla.