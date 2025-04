Después de la reunión que sostuvo este lunes con integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, admitió que hizo una “llamada de atención” a los funcionarios públicos que no tengan compromiso con la atención al tema de desapariciones.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 8 de abril en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez comentó que personas buscadoras se quejaron “de la indolencia” con que algunos servidores públicos atienden el tema de personas desaparecidas.

“Entonces dijeron que ´en lugar de estar poniendo atención a su exposición, estaban viendo el celular o estaban volteando hacia otros lados´. Entonces, el compromiso que yo hice con ellos es de una llamada de atención, fundamentalmente para los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación que tienen que hacer ese trabajo, y lo tienen que hacer con diligencia, con interés, y sobre todo, pues mostrando atención a los planteamientos, quejas e intervenciones que estaban teniendo ahí, ese es el origen.

“Entonces, yo les llamé la atención a los compañeros. No me dijeron quién o quiénes. Y les dije que el que no hiciera bien su trabajo, que no tuviera ganas de prestar un buen servicio a las víctimas, a los familiares de víctimas, pues que deberían de pensar en irse porque si yo tenía quejas, pues les iba a pedir de inmediato su salida, ese es el contexto y así fue como se dio”, expuso la titular de la Segob.

Sobre la nueva CURP con foto y huellas dactilares, Rodríguez indicó que hay un procedimiento para hacer alguna convocatoria general e iniciar el registro de la gente de los datos biométricos: en un documento.

