Señor Director: En relación con la nota periodística firmada por Antonio López Cruz, Laura Hopkins Valenzuela aclara lo siguiente:

Fui designada como representante legal de L.E. International Fuel Supply, S.A. de C.V. específicamente para presentar reportes semanales a las autoridades competentes. La nota omite este hecho y sugiere irregularidades en la rotación de representantes legales, lo cual es inexacto y falso. Mi función se limita a cumplir obligaciones regulatorias y legales legítimas y no tiene relación alguna con las acusaciones ficticias por la supuesta comisión de hechos ilícitos.

No obstante, durante mi función, en ningún momento he recibido instrucción o se ha ejecutado acto alguno que implicara que la empresa cometiera o se implicara en algún hecho contrario a la regulación y/o la ley.

Lamento la publicación de información falsa e imprecisa que daña mi reputación y exijo la rectificación inmediata para evitar mayores perjuicios. Me reservo el ejercicio de las acciones legales que procedan conforme a derecho. Lo anterior se formula con la formalidad y seriedad que el caso amerita, solicitando a EL UNIVERSAL su publicación inmediata conforme a la Ley Reglamentaria, bajo apercibimiento de las sanciones correspondientes.

Atentamente Laura Hopkins