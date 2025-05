La candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Darlene Rojas Olvera defendió la elección al poder judicial y aseveró que “la justicia ya está capturada, el reto es devolverla al pueblo".

La candidata señaló que por años, algunas de las personas que llegaron al Poder Judicial lo hacían por relaciones personales y favoritismos, incluso dicha afirmación fue reconocida por la ministra presidenta, Norma Piña, quien indicó en 2022 que un 49% del personal del PJ tenía vínculos familiares dentro de la institución.

Sin embargo, enfatizó que tampoco hay que generalizar ya que hay personas juzgadoras honestas y destacadas que han ejercido su labor éticamente.

Asimismo, señaló como elitismo el argumento de que la ciudadanía no está preparada para elegir a los miembros del Poder Judicial "el pueblo sí puede distinguir entre perfiles éticos y quienes no (...) la justicia no debe ser un asunto exclusivo de especialistas".

Reconoció que hay muchos años de rezago, porque el Poder Judicial ha estado divorciado de la sociedad: “No salían de su oficina, no se conocían sus nombres. Vivían en otra esfera", dijo.

En este mismo sentido, la candidata aseveró que conoce al pueblo por lo que desea tenga voz en la justicia.

Este domingo primero de junio se espera que mexicanos salgan a las urnas para ejercer su derecho al voto en la primera elección hacia el Poder Judicial.

