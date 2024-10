Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confió en que la revisión del T-MEC para 2026 tendrá éxito, además que reconoció el importante papel que tendrá el sector privado, así como la oportunidad que representa el nearshoring.

Al inaugurar este jueves 26 de octubre el encuentro Global Investors Symposium, organizado por Milken Institute, el canciller De la Fuente hizo un llamado ante inversionistas y líderes empresariales a seguir tendiendo puentes que fomenten un crecimiento inclusivo, sostenible y compartido, con oportunidades para todos en los países que integran el TMEC que hasta ahora, dijo, ha traído beneficios.

“Para México, el actual contexto geopolítico y económico representa una gran oportunidad para fortalecer sus bases económicas, atraer inversión extranjera directa y crear nuevos empleos en sectores como manufactura, tecnología y servicios. Empleos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

“El nearshoring representa una oportunidad única para que nuestras economías impulsen estos sectores clave y estratégicos, incluyendo por supuesto la industria de semiconductores, y los sectores automotriz y textil”, dijo al señalar el compromiso de nuestro país con la innovación tecnológica y la conectividad económica.

Lee también Sheinbaum celebra luz verde del TEPJF al INE para seguir con elección del Poder Judicial; “es una decisión del pueblo”, dice

El titular de la SRE resaltó la fuerte conectividad de México con Estados Unidos para la integración económica y la colaboración.

“Hoy, México está a la vanguardia de esta transformación, actuando como puente entre América del Norte y América Latina, y ofreciendo una puerta de entrada a una de las regiones más dinámicas y de más rápido crecimiento del mundo”, señaló el canciller.

Esta revisión, comentó el secretario de Relaciones Exteriores, permitirá a los tres países evaluar la aplicación del acuerdo y abordar las preocupaciones: “El éxito de la revisión dependerá de la colaboración entre las tres naciones para afrontar los retos y sostener nuestro crecimiento económico colectivo. El sector privado desempeñará un papel muy importante”.

“El liderazgo de América del Norte reside en muchos, muchos aspectos en este bloque económico norteamericano. Y debemos actuar como socios y como bloque para hacer frente a los retos que sin duda están ahí y que llegarán. De eso no hay duda.

Lee también Claudia Sheinbaum celebra que jueces de la JUFED regresen a laborar; espera que no vuelvan los “sabadazos”

“Pero el proceso nos ayudará a garantizar también un entorno estable y atractivo para las inversiones extranjeras directas, así como el liderazgo de la región en el comercio mundial. Sí, queremos consolidar el liderazgo de la región en el comercio mundial. Este liderazgo global no lo puede tener un solo país. Tiene que hacerse en alianza con otras economías. Hemos construido una de las alianzas más fuertes del mundo. Así que cuidémosla y hagámosla aún más fuerte. Creo que es un verdadero reto”, añadió.

“Pero el sector privado volverá a desempeñar un papel muy importante en el proceso, y puedo decir que quizá incluso más importante que en el pasado”, destacó el titular de la SRE.

Resaltó además la posición estratégica de México como principal centro de nearshoring y cómo este fenómeno económico ofrece “vías poderosas” para el crecimiento económico en nuestra región: “A medida que continuamos profundizando nuestra integración en América del Norte, el nearshoring emerge como una estrategia fundamental para impulsar el crecimiento y el desarrollo en una variedad de sectores”.

Llamó a fomentar un crecimiento inclusivo, un modelo que promueva oportunidades para todos, pero especialmente para las comunidades y regiones marginadas.

Lee también Sheinbaum: FGR investigará explosión de coche bomba en Guanajuato; “gabinete de Seguridad tomó nota de inmediato”

“Invitamos a líderes empresariales y responsables políticos para entablar un diálogo significativo sobre cómo podemos realmente construir esos puentes, no sólo entre nuestros países, puentes entre industrias, puentes entre ciudades, puentes entre regiones, para garantizar que los beneficios de estos cambios globales sean compartidos y sostenibles”, dijo al destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho de sus programas de política social un lema muy claro: “La Prosperidad compartida: No hay prosperidad real si no se comparte”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/apr