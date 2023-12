La canciller, Alicia Bárcena, calificó a América Latina como “la única región que está apostando por una paz verdadera”.

Así lo aseguró al encabezar la clausura del “Quinto ciclo de negociaciones de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, donde felicitó al gobierno colombiano por buscar el fin de la guerrilla en esa nación.

“Confiamos entonces en su gran determinación por brindarle a Colombia y a América Latina y al mundo en estos momentos que tanto lo necesita. Vivimos un mundo muy convulso. Creo que la única región que está apostando por una paz verdadera, como región toda, es América Latina y el Caribe. Y los que nos están poniendo el ejemplo son ustedes, los colombianos”, detalló.

En el evento, realizado en la Ciudad de México, la canciller aseguró que lo que más necesita el mundo, hoy en día, es la paz, y destacó que nuestro país cuenta con una histórica tradición diplomática de contribuir a la solución pacífica de las controversias y a la paz en América Latina; “y, yo diría, en el mundo”.

“En esta, una de las mejores expresiones del humanismo mexicano que hoy queremos poner, y como siempre, a disposición de todos los países y particularmente de las naciones hermanas de nuestra región”, declaró.

En representación del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Alicia Bárcena se disculpó por la ausencia del primer mandatario en el evento, y justificó que al Ejecutivo Federal “le hubiera encantado estar aquí personalmente, pero que está en el norte del país, construyendo paz, también, en nuestra frontera que está viviendo también momentos muy complejos”.

La canciller consideró que la colaboración entre México y Colombia, “es de un compromiso profundo” , derivado del cariño y la fraternidad entre ambas naciones.

“La relación México y Colombia pasa por un momento maravilloso por la amistad entre nuestros presidentes, lo que nos exige estar a la altura de este reto, y por eso aceptamos felizmente ser garantes de este proceso y hospedar esta segunda ronda de negociaciones. Esta es para mí, también una experiencia que nos hace conscientes de que toda construcción de paz requiere de valor, inteligencia, paciencia, templanza y, sobre todo, que entendamos que no es necesario, no, no es necesario renunciar a nuestros ideales de cambio por los que quienes están en la mesa han trabajado gran parte de su vida. No es necesario”, aseveró.

Finalmente, señaló que por el contrario, es muy posible promover profundas transformaciones sociales y avanzar por el camino de la paz al mismo tiempo, con nuestras convicciones en la mano.

“Creemos que este proceso ha dado cuenta de ello y sería imperdonable que perdiéramos de vista lo mucho que las partes han avanzado en ese año por terminar. Fíjense, aquí en México, el Acuerdo de México, acordaron una ruta: la instalación de un cese al fuego temporal bilateral y nacional; el establecimiento de un mecanismo de participación que ha permitido recoger el sentido de la sociedad colombiana involucrada en este proceso, la gente tiene que ser parte de ello. Cuarto, las acciones humanitarias en los territorios y en las zonas críticas, entre otras acciones, y saltos cualitativos de la mesa de diálogos”, concluyó.

En el evento estuvieron presentes Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz; A Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno de la República de Colombia; Pablo Beltrán, de la delegación del Ejército de Liberación Nacional; Carlos Ruiz Massieu de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas; y monseñor Héctor Henao, representante de la Conferencia del Episcopado Colombiano, entre otras personalidades.

