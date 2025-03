Washington, EU.— La Unión Europea (UE), China y Canadá anunciaron ayer fuertes represalias a los aranceles de 25% al acero y el aluminio impuestos por Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a los europeos que responderá a sus acciones.

China, segunda potencia mundial y el mayor productor de acero, prometió hacer lo “necesario” para “salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing, Mao Ning, precisó: “Las acciones de Estados Unidos violan seriamente las reglas [de la Organización Mundial del Comercio (OMC)] y dañan gravemente el sistema comercial multilateral basado en reglas”.

Canadá aplicará desde este jueves nuevos aranceles a importaciones procedentes de Estados Unidos por valor de 20 mil 700 millones de dólares en represalia por los gravámenes aduaneros “injustificados e irrazonables” de Washing- ton, declaró el ministro de Finanzas, Dominic LeBlanc.

Por su lado, la Unión Europea respondió con la renovación de aranceles a productos estadounidenses que había adoptado en 2018 y 2020 y que había dejado sin efecto. Además, completó esas medidas con un nuevo paquete de aranceles contra productos estadounidenses, que incluye al bourbon, las motocicletas Harley Davidson y los yates.

En total, el grupo de países europeos gravará importaciones por valor de 28 mil millones de dólares.

“Creemos firmemente que en un mundo lleno de incertidumbres geopolíticas y económicas, no es de interés común sobrecargar nuestras economías con aranceles”, apuntó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al leer un comunicado.

El republicano Trump defendió sus medidas: “Estados Unidos de América va a recuperar mucho de lo que le fue robado por otros países y, francamente, por un liderazgo estadounidense incompetente”, acusó ante periodistas.

“Vamos a recuperar nuestra riqueza y vamos a recuperar muchas de las empresas que se fueron”, argumentó Trump.

El mandatario estadounidense atribuyó el retroceso de la inflación en febrero al trabajo de su gobierno, y dijo que su administración ha logrado en poco tiempo moderar la subida de precios.

“Financieramente seremos más fuertes que nunca. Creo que los mercados se van a disparar cuando vean lo que está ocurriendo... hay un tremendo optimismo sobre nuestro país en términos de reducción de normativas, en términos de reducción de impuestos”, aseveró el presidente de la Unión Americana.

Sobre la reacción a los aranceles, Trump prometió “replicar” a la respuesta del bloque europeo, y el representante comercial de Washing- ton, Jamieson Greer, consideró que la Unión Europea está “desconectada de la realidad”.

“Las acciones punitivas de la Unión Europea desestiman completamente los imperativos de seguridad de Estados Unidos, e incluso de la seguridad internacional”, declaró Greer, al culpar a la Unión Europea de haber fracasado en el intento de enfrentar conjuntamente la sobreproducción de metales y otros productos.

En el caso de Canadá, Estados Unidos manifestó que no negociará con el gobierno hasta que asuma el primer ministro Mark Carney, lo que está previsto que ocurra este viernes. Carney se declaró dispuesto a “sentarme con el presidente Trump en el momento apropiado, bajo una posición donde haya respeto por la soberanía canadiense y estemos trabajando por un enfoque común, un enfoque mucho más integral para el comercio”.

El Reino Unido está “decepcionado” por las medidas estadounidenses, y aunque de inicio señaló que no adoptará represalias, el secretario de Negocios y Comercio, Jona- than Reynolds, no descartó hacerlo en el futuro: “Mantendremos todas las opciones sobre la mesa y no dudaremos en responder en el interés nacional”, dijo.

Japón lamentó no haber sido excluido de los gravámenes estadounidenses, aunque inicialmente no anunció represalias.

El país más afectado por los aranceles estadounidenses será Canadá, que suministra la mitad de las importaciones de aluminio y 20% de las de acero, según la consultora EY-Parthenon.

En el caso del aluminio, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Bahréin y China, que representan cada uno entre el 3% y el 6% de las importaciones estadounidenses, también sufrirán.

Brasil, India, Argentina y México abastecen el mercado en menor medida, pero “aun así podrían sufrir interrupciones en la cadena de suministro a medida que los compradores ajusten sus estrategias de abastecimiento”, advierte la consultora EY-Parthenon.

En el sector del acero, Brasil (17% de las importaciones) y México (10%) serán los más afectados después de Canadá. Le siguen Corea del Sur, Alemania y Japón.

Según un análisis realizado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), la imposición de los aranceles puede acarrear pérdidas por unos mil 500 millones de dólares en exportaciones para el sector siderúrgico brasileño.

Brasil llama a la calma y el diálogo

Aun así, el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, expresó que el gobierno de su país no prevé tomar represalias por los aranceles estadounidenses.

“Nosotros no vamos a proceder así por orientación del presidente”, afirmó Haddad a los periodistas, y agregó que el mandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva ordenó “mucha calma en este momento” de tensión comercial con Washington.

Haddad abogó por el diálogo: “Ya negociamos otras veces en condiciones más desfavorables que estas”, señaló.