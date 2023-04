El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la campaña “Si te drogas, te dañas” que inició hoy, busca evitar una pandemia de consumo de fentanilo como pasa en Estados Unidos.

“Tenemos que evitar que se nos presente un problema grave de consumo, una pandemia, como esto que está pasando en Estados Unidos”, refirió durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Aseveró que con la campaña preventiva que se aplicará en los niveles secundaria y medio superior del país, se buscará revertir el alza del índice de violencia y asesinatos.

Señaló que no se pueden resolver los problemas de inseguridad, violencia y de consumo de drogas con medidas coercitivas, sino que lo principal es atender las causas.

“Vamos a reforzar esta campaña preventiva, ya desde hace años estamos sosteniendo que la paz es fruto de la justicia, que no se van a resolver los problemas de inseguridad de violencia con cárceles, represión, leyes más severas, con amenazas de mano dura, con los robocops”, dijo.

Aseguró que lo más importante es quitarles a los adolescentes la ansiedad por consumir drogas, porque si no se atienden las causas de fondo, puede aparecer otra más adictiva que el fentanilo.

“No es eso lo más importante, lo más importante es quitar la ansiedad, el deseo, por la droga, es que los jóvenes puedan ser felices sin recurrir a las drogas, que no tengan motivos, que no haya vacíos en sus vidas, que tengan apapacho, amor familiar, opciones para salir adelante con el estudio, con el trabajo, porque si eso no se resuelve, si no se atiende el fondo las causas, pues no va a haber fentanilo, pero puede surgir otra droga igual o peor de dañina y va a haber quien la consuma”, comentó.

Con información de Pedro Villa y Caña

