Este miércoles 18 de febrero continúa el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas de 60 a 64 años.
En días anteriores, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, comunicó que más de 2 mil 500 módulos serán instalados para el registro de las personas y estarán abiertos de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas.
¿Quienes se registran hoy?
Hoy miércoles 18 de febrero se tiene programado el registro para las personas cuyo primer apellido comience con las letras: N, Ñ, O, P, Q, R.
La Secretaría del Bienestar ha informado que los últimos dos días de la convocatoria, sábado 21 y domingo 22 de febrero, se abrirá nuevamente el registro para todas las letras.
Para ubicar el módulo correspondiente, la dependencia ha puesto a disposición la siguiente página: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/
¿Qué documentos llevar?
Los documentos que deberán llevar las personas interesadas son:
- Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)
- CURP (Impresión reciente)
- Acta de nacimiento (Legible)
- Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
- Teléfono de contacto (celular y de casa)
La dependencia recordó que, en caso de no poder asistir a un módulo para el registro, se puede solicitar una visita domiciliaria a través de la Línea de Bienestar 800 639 42 64.
Igualmente, los últimos dos días del registro se abrirá la oportunidad de registro para todas las letras.
