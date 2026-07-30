Elementos del Ejército mexicano, autoridades federales y de Guerrero cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Mario “N”, debido a su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad, en agravio de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.

De acuerdo con las investigaciones, Mario “N” se desempeñó como comisario municipal de Tlayolapa, formaba parte del grupo delictivo “Los Ardillos” y era colaborador cercano a Benito “N” o “El Oso”, jefe regional y de plaza de esta organización criminal, con zona de influencia en la región de la Costa Chica con la Montaña baja de Guerrero.

Además, participaba en la organización de las movilizaciones y bloqueos hechos en la autopista del Sol, a la altura del entronque de Tierra Colorada, encabezados por Daniel “N”, quien fue capturado el pasado 17 de marzo de 2026, por integrantes de la Fiscalía guerrerense.

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En la detención de Mario “N” participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Policía Estatal.

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