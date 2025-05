Buscadoras respaldan a la ONU para invocar el Artículo 34 de la Convención Internacional; piden intervención ante crisis de desapariciones

Madres buscadoras de todo el país respaldaron públicamente la decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de invocar el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para que la comunidad internacional actúe ante la aguda situación de violencia que vivimos en México.

A su llegada al Ángel de la Independencia, tras asegurar que el Estado masacra a las y los buscadores con su indiferencia en la causa, las activistas exigieron que cesen los feminicidios, los ataques y las violaciones a los derechos humanos, no solo a la ciudadanía sino a las madres buscadoras que, recientemente, son violentadas brutalmente por su labor.

“Son casi dos décadas del inicio de esta guerra, donde los gobiernos, federal y locales, lejos de erradicar la violencia y el crimen organizado lo han permitido, tolerado, alentado multiplicando los negocios criminales y las víctimas. Gobiernos van y vienen, pero la respuesta es la misma: administrar estos crímenes de lesa humanidad, estigmatizar a las víctimas y sus familias, jugar a la búsqueda y negar la verdad y la justicia.

Lee también Sheinbaum manda mensaje a las madres mexicanas; la Presidenta destacó a su mamá por inculcarle buenos valores

“(…) El Estado mexicano que nos ha despreciado, nos ha ignorado y sus operadores han justificado por intereses políticos mezquinos las causas de la desaparición, ha fallado en garantizar seguridad y justicia para todas y todos, ha perpetuado la impunidad de los crímenes atroces y ha mentido a la comunidad internacional”, explicaron las buscadoras a micrófono abierto.

Acusaron que, pese a las atrocidades cometidas en el caso Teuchitlán, que se repiten desde hace tres gobiernos, el gobierno federal se niega a reconocer que hay un genocidio en el país orquestado por bandas criminales y que las autoridades no acepten apoyo de instituciones internacionales para pacificar el país.

“Hemos hecho de todo: una ley general, un mecanismo forense extraordinario, leyes y más leyes, protocolos, mesas de trabajo, la propuesta de gobiernos anteriores y el actual es simular hacer todo para que nada cambie, porque la realidad es que no se han querido fortalecer a las fiscalías y a las comisiones de búsqueda para que de verdad hagan su trabajo. Nos han desgastado en reuniones que no nos llevan a encontrar a nuestros desaparecidos. Ya basta de tanta farsa.

Lee también “No se enoje senador Adán”; Víctor Trujillo parodia Consejo de Morena y crea personaje de Luisa María Alcalde

“Señora Presidenta Claudia Sheinbaum, debe saber que no nos engaña con falsas promesas, con falsas reformas que no son la solución, que no nos darán Verdad y Justicia, que no serán estrategias para frenar, para prevenir la escalada de desapariciones; la solución va más allá, no somos ignorantes; somos personas sujetas de derechos, tenga respeto por nuestra lucha y nuestro dolor; en medida que opte por romper con los pactos de impunidad, podremos empezar a confiar en usted”, reclamaron.

Así, hicieron un llamado a la Presidenta a crear, junto al Secretario General de Naciones Unidas, un mecanismo independiente de investigación y de impulso a la verdad y la justicia, con un componente de búsqueda e identificación, para ser presentado a la Asamblea General de la ONU.

También, que en el marco de las discusiones del artículo 34 de la Convención, junto con las víctimas, las organizaciones que las acompañan y el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), se llame a conformar un mecanismo extraordinario que permita encontrar a los desaparecidos, iniciar investigaciones e implementar medidas de no repetición.

“Esa será la muestra de voluntad política de la Presidenta” para resolver la crisis de violencia y desapariciones, dijeron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp