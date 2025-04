Luego de la pausa indefinida que se abrió en el Senado para escuchar a colectivos, especialistas y autoridades, a fin de mejorar la iniciativa de reforma en materia de búsqueda de personas desaparecidas, Ceci Flores, presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y representantes de otros colectivos se reunieron ayer en privado con la legis- ladora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta.

La activista sonorense dio al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “el beneficio de la duda” y se dijo dispuesta a aportar ideas para mejorar la iniciativa. Entre las modificaciones que se deben hacer a la actual legislación, destacó, está la búsqueda, investigación y localización inmediata, “porque ellos tienen todas las herramientas y los recursos para hacerlo, lo que no tienen es disponibilidad, sensibilidad, empatía en el tema.

“Es lo que queremos nada más, que haya la sensibilidad, empatía para que empiecen a hacer su trabajo, porque es una labor que estamos haciendo sin recursos, sin herramientas, sin tecnología y lo hacemos mejor que ellos como autoridad. Entonces, quieren hacer una ley que va a desaparecer por completo a los desaparecidos”, lamentó en entrevista.

“Queremos escuchar, para que ellos también nos escuchen, para que no digan: ‘Es que no nos escuchan’. Entonces, queremos escucharlos y ver lo que proponen, para decir: ‘No nos conviene lo que estás proponiendo, porque vas a empezar a desaparecer a los desaparecidos como hasta ahora’”, puntualizó.

⁃ ¿Si pudiera entrevistarse con la presidenta Claudia Sheinbaum, qué le diría?, se le preguntó.

“Que ayude en la búsqueda de los desaparecidos, que no vea el tema de que son puros delincuentes los que están desaparecidos y que, aunque así fuera, son humanos y tienen el derecho a volver a casa, y más que a los desaparecidos, que ayude a los huérfanos, víctimas invisibles de autoridades y sociedad”, respondió.

Flores calificó como una burla de las autoridades el “recorrido turístico” que le hicieron a las madres buscadoras de Jalisco en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

Denunció que cuando el hoy senador Adán Augusto López fue secretario de Gobernación, le pidió que dejara de buscar a sus hijos a cambio de protección del Estado.

“Me dicen que o busco a mis desaparecidos o me dan seguridad permanente. Yo prefiero buscar a mis hijos”, subrayó.

¿Esto quién se lo ha dicho?, se le preguntó a la buscadora.

“La Secretaría de Gobernación cuando estaba Adán Augusto, él fue el que me dijo. Ahorita yo no he hablado con Rosa Icela y ella tampoco ha entablado una conversación conmigo, ni ha siquiera tomado el tema de nuestros desaparecidos”, indicó.

Dijo que los colectivos de Jalisco que fueron recibidos por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no representan a las verdaderas madres, cuya agrupación fundaron ella y Virginia Ponce, quien la acompañó al Senado.

“Sólo están invitando a colectivos que ellos creen que los pueden manipular, pero no nos han invitado a nosotras, ni a la señora Virginia Ponce. Dijeron que invitaron a las madres buscadoras de Jalisco, mienten. Ella [Virginia Ponce] es la representante de madres buscadoras de Jalisco”, aseguró.

Además de reunirse con colectivos, la senadora Valdez recibió a Alan García Campos, oficial de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien “saludó” la decisión del gobierno de pausar el proceso de dictaminación de la iniciativa presidencial.

En breve y atropellada entrevista, el funcionario de la ONU expuso que hablaron “de los temas en el marco de nuestro mandato y seguiremos en estos diálogos y conversaciones”, dijo.