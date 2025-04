Una madre buscadora proveniente de Tamaulipas, cuyo nombre se omite por motivos de seguridad, declaró delante de la secretaria de Gobernación que venían siguiéndola en su camino por carretera desde Tamaulipas hasta la reunión con autoridades en la Ciudad de México.

Además de eso, dijo, condujo toda la noche para no detenerse, hasta llegar aquí. Y desde la mañana solicitó la atención del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos.

“Me han estado siguiendo y ahorita el mecanismo de protección vale madres, tiene que ser aquí. Ya no tengo tiempo, estuve hablando con el mecanismo, porque yo ahorita me duele la cabeza, ya me quiero ir”, dijo.

La reunión se suspendió por cerca de cinco minutos para que Rosa Icela Rodríguez atendiera personalmente a la madre buscadora que tomó la palabra para exponer su caso a las autoridades.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, se reúne con madres buscadoras. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

