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La bola de beisbol ha pasado de mano en mano durante varias generaciones en la familia de Elsa Zamudio.

Ella aprendió a jugar este deporte a la edad de 11 años en su natal Veracruz, y ahora su hija Frida está pasando la tradición una vez más.

Elsa y Frida, madre e hija, juegan en el equipo Amazonas de la Liga Maya. Frida heredó la bola y el bate de su mamá y ahora pasa la afición a su hijo Donat, de 12 años. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Elsa y Frida, madre e hija, juegan en el equipo Amazonas de la Liga Maya. Frida heredó la bola y el bate de su mamá y ahora pasa la afición a su hijo Donat, de 12 años. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Elsa y Frida juegan en el equipo de Amazonas de la Liga Maya, en el poniente de la ciudad. “El equipo lo formamos para venir y desestresarnos”, comenta Frida con el bate en mano.

Las presiones de la vida diaria son tantas, que muchas mujeres, entre ellas algunas madres, recurren al deporte como una forma de liberar el estrés.

Elsa y Frida, madre e hija, juegan en el equipo Amazonas de la Liga Maya. Frida heredó la bola y el bate de su mamá y ahora pasa la afición a su hijo Donat, de 12 años. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Elsa y Frida, madre e hija, juegan en el equipo Amazonas de la Liga Maya. Frida heredó la bola y el bate de su mamá y ahora pasa la afición a su hijo Donat, de 12 años. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Elsa y Frida, madre e hija, juegan en el equipo Amazonas de la Liga Maya. Frida heredó la bola y el bate de su mamá y ahora pasa la afición a su hijo Donat, de 12 años. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Elsa y Frida, madre e hija, juegan en el equipo Amazonas de la Liga Maya. Frida heredó la bola y el bate de su mamá y ahora pasa la afición a su hijo Donat, de 12 años. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Elsa y Frida, madre e hija, juegan en el equipo Amazonas de la Liga Maya. Frida heredó la bola y el bate de su mamá y ahora pasa la afición a su hijo Donat, de 12 años. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Elsa y Frida, madre e hija, juegan en el equipo Amazonas de la Liga Maya. Frida heredó la bola y el bate de su mamá y ahora pasa la afición a su hijo Donat, de 12 años. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Elsa y Frida, madre e hija, juegan en el equipo Amazonas de la Liga Maya. Frida heredó la bola y el bate de su mamá y ahora pasa la afición a su hijo Donat, de 12 años. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Elsa y Frida, madre e hija, juegan en el equipo Amazonas de la Liga Maya. Frida heredó la bola y el bate de su mamá y ahora pasa la afición a su hijo Donat, de 12 años. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

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