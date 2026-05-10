Más Información
Desde 2019, hay 25 mil madres buscadoras: fiscalías; 19 entidades admiten que no solicitan parentesco para iniciar carpeta
Impulsan ley para hacer justicia a Leyla; ONG exige acompañamiento adecuado para adolescentes que cometen crímenes
Diputados virtuales y opacos; Auditoría Superior advierte manejo de recursos millonarios de manera discrecional
La bola de beisbol ha pasado de mano en mano durante varias generaciones en la familia de Elsa Zamudio.
Ella aprendió a jugar este deporte a la edad de 11 años en su natal Veracruz, y ahora su hija Frida está pasando la tradición una vez más.
Elsa y Frida juegan en el equipo de Amazonas de la Liga Maya, en el poniente de la ciudad. “El equipo lo formamos para venir y desestresarnos”, comenta Frida con el bate en mano.
Las presiones de la vida diaria son tantas, que muchas mujeres, entre ellas algunas madres, recurren al deporte como una forma de liberar el estrés.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]