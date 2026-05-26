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Autoridades federales catearon en Tapachula, Chiapas, un inmueble donde ubicaron un tractocamión cargado con chatarra y al ser descargado se detectó un tambo metálico sellado, el cual tenía ocultas 147 armas de fuego cortas, cuatro armas de fuego largas, 363 cargadores y 18 granadas.
También hallaron 687 kilos de cocaína, dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores.
En un comunicado el Gabinete de Seguridad informó que, como parte del seguimiento a líneas de investigación, se identificó este inmueble vinculado a un grupo delictivo que operaba bajo fachada de una pensión de vehículos de carga.
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Los hechos ocurrieron luego que los uniformados acudieron a la zona a recopilar datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control quien otorgó la orden para intervenir el predio.
Tras un despliegue operativo, se ejecutó el cateo. Lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación del caso, en tanto el inmueble quedo sellado y bajo resguardo policial.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que armas de fuego y sustancias ilícitas lleguen a las calles.
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em/apr
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