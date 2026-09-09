El exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, responsabilizó a los gobiernos de Morena de lo que calificó como un “colapso educativo” reflejado en los resultados de PISA 2025 y acusó al partido hegemónico de utilizar las escuelas como botín político, en perjuicio del aprendizaje de los estudiantes.

En un video difundido en su cuenta de X sostuvo que el deterioro responde a la reducción de apoyos para los alumnos más pobres, la desaparición de las escuelas de tiempo completo, los cambios en los materiales educativos y el control sindical sobre la carrera docente.

“En 2022 Morena culpó a la pandemia. Hoy ya no puede esconderse detrás de ese pretexto”, expresó.

Lee también IMCO: resultado de prueba PISA se verá reflejado en la vida adulta de estudiantes; ve impacto negativo escolar y laboral

Nuño destacó que México perdió 21 puntos en matemáticas frente a los resultados de 2018. Añadió que la proporción de estudiantes que alcanzaba los aprendizajes básicos pasó de 44% a 30% en ese periodo.

Cuestionó que Morena presuma un aumento de las becas mientras, aseguró, hay menos estudiantes en las escuelas. Atribuyó esta situación a una disminución de los apoyos para quienes más los necesitan.

[Publicidad]

Según su comparación, un estudiante de bachillerato recibía en 2018 el equivalente a 16 mil 400 pesos anuales, expresados a precios actuales, mientras que ahora obtiene nueve mil 500 pesos.

Lee también México se rezaga en matemáticas y lectura; publican resultados de la prueba PISA

Prueba PISA. Foto: Especial

También señaló que la desaparición de las escuelas de tiempo completo dejó a cuatro millones de niños sin jornadas ampliadas y alimentación, además de generar mayores obstáculos para que sus madres pudieran trabajar, desarrollarse profesionalmente y elevar el ingreso familiar.

[Publicidad]

“Muchos de aquellos niños presentaron esta prueba. Aquí están las consecuencias”, afirmó.

Nuño acusó a los gobiernos de Morena de sustituir programas y materiales educativos por libros que, sostuvo, están “plagados de errores” y enseñan menos. Asimismo, les reprochó haber devuelto a los dirigentes sindicales el control político sobre la carrera de los maestros.

Lee también Prueba PISA: Sheinbaum ve sesgos en evaluación; defiende la Nueva Escuela Mexicana

[Publicidad]

“Morena volvió a poner la enseñanza al servicio del poder”, declaró.

También cuestionó a los políticos de ese partido cuyos hijos, aseguró, estudian en escuelas privadas con jornadas completas, buenos materiales y docentes libres del control sindical.

“Conservan para los suyos lo que le quitaron a los niños más pobres de México”, expresó, al señalar que esa conducta contradice el discurso de “primero los pobres” y del humanismo mexicano.

[Publicidad]

Lee también Legisladores de la 4T y oposición chocan por prueba PISA

Afirmó que Morena busca poner la educación pública al servicio de la movilización partidista y planteó que la reconstrucción del sistema educativo debe comenzar por separar el poder político de la enseñanza.

“El primer paso es volver a separar el poder político de la enseñanza, para que cada niño pueda construir con autonomía su propio proyecto de vida. Necesitamos una república que eduque para la libertad en el siglo XXI”, expresó.

[Publicidad]

nro/apr