Los resultados de México obtenidos en la prueba PISA 2025 confrontaron a políticos de oposición con integrantes de la 4T. Mientras que panistas y priistas calificaron lo anterior como “una tragedia para México”, congresistas de Morena y aliados dijeron que se trata de “una oportunidad para mejorar”.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, dijo que “los resultados de la prueba PISA son una verdadera tragedia”, ya que hoy “sabemos que lo que ha hecho Morena con la educación en México es verdaderamente trágico, porque quedamos, fíjense nada más, en último lugar de todos los países de la OCDE, último lugar en ciencias, penúltimo lugar en lectura y antepenúltimo lugar en matemáticas”.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, lamentó los resultados de la prueba y criticó la respuesta del gobierno federal ante los cuestionamientos por el mal desempeño de los estudiantes mexicanos.

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“Vean el tema educativo, cómo quedamos con la prueba PISA y salen a decir en el gobierno de la República que hay otros que están peor. Háganme ustedes el favor”, señaló.

La diputada de MC, Laura Ballesteros, aseguró que el Estado no está haciendo lo que le corresponde.

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“Los niños son lo más importante para nosotros y para el país. No se está haciendo la tarea desde la Presidencia de la República y no se está haciendo desde el Estado mexicano. Con Morena, México no está avanzando, tienen todo el poder y el país no está avanzando”, indicó.

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En defensa del partido en el poder, Jorge Carlos Ramírez, senador del PVEM, expuso: “Es un tema de estrategia en los planteamientos que le estamos haciendo a los alumnos y la manera como abordamos estas pruebas con los alumnos”.

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“Si sabemos que nos van a evaluar tres rubros, pues son tres rubros a los que hay que darles mayor atención que a ningún otro. Yo creo que el modelo educativo está funcionando, pero la aplicación tiene que tener mejoras”, consideró.

Argumentó que las evaluaciones sirven para ver en qué se falla, pero la cobertura del país es una de las mejores del mundo en educación. “Ahora tenemos que hacer que mejore la calidad, no hay duda de eso”.

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