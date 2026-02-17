La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la comisión de presuntos daños al erario por un total de mil 131 millones 72 mil 400 pesos, por parte de funcionarios adscritos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) durante el año 2024.

La mayoría de los actos susceptibles de corrupción, se cometieron en obras de construcción y modernización de carreteras, pero también al interior de Caminos y Puentes, donde se reportó el pago de cursos y talleres que nunca se tomaron.

Destaca la Construcción del Puente Vehicular Nichupté, en Cancún, en el Estado de Quintana Roo, donde se advirtieron presuntos daños al erario por 494 millones de pesos.

Lee también ASF advierte presuntos actos de corrupción en Pemex por más de 2 mil mdp

De acuerdo con la fiscalización número 2024-0-09100-22-0339-2025, durante la realización de dicha obra hubo pagos en exceso por 484 millones 493 mil 300 pesos, debido a diferencias entre las cantidades pagadas contra las cuantificadas en los planos del proyecto autorizado; también se ubicaron pagos en exceso por 3.8 millones pesos por diferencias entre las cantidades pagadas contra las cuantificadas en los planos del proyecto relativo a la construcción de pilote colado en sitio; también se encontró precio alzado del contrato de obra pública mixto número 2022-23-CE-A-021-W-00-2022 por 3.7 millones de pesos; así como precio alzado por 2.7 millones en “otros conceptos”.

En paralelo, la ASF encontró presuntos daños al erario por 315 millones 221 mil pesos, por presuntas irregularidades en la construcción de la Carretera Real del Monte-Entronque Huasca, en el Estado de Hidalgo, donde también hallaron pago en exceso en obras de terracerías, estructuras, drenaje, subdrenaje, y pavimentos, entre otras cosas.

Al interior de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la ASF detectó presuntas irregularidades por un total de 141 millones 790 mil pesos, principalmente por falta de comprobantes fiscales que justifiquen el pago de bienes y servicios, por la inexistencia de evidencia documentara que acreditara el uso de 35 vehículos durante el ejercicio 2024; así como pagos realizados por más de un millón y medio de pesos por el pago de cursos a 426 personas que no asistieron, entre otras cosas.

Lee también ASF detecta pagos en exceso por 87.8 mdp en Tren Maya; irregularidades se concentran en el Tramo 4

De igual forma, se detectaron irregularidades por 24 millones de pesos en la modernización de la Carretera Federal MEX-085 Portezuelo Ciudad Valles, en el Estado de San Luis Potosí; por 97.6 millones de pesos en la modernización de la Carretera Pachuca-Huejutla, Tramo Cerro Colorado-Zacualtipán, en el Estado de Hidalgo; y 57.5 millones por presuntas irregularidades en el Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México, en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc